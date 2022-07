Már egy hónapja lehetett sejteni, hogy a Xiaomi hamarosan nagy bejelentésre készül, nemrégiben pedig az is kiderült, hogy a fotózás szerelmeseit akarja elcsábítani. Hétfőn egy sajtótájékoztató keretében meg is villantotta új készülékeit a kínai mobilóriás, az egyik darab pedig már első ránézésre is nagyon izgalmas: a 12S Ultra egy 1 hüvelykes kamerával érkezik, ami elég brutális egy okostelefonhoz képest.

Ráadásul ez a Xiaomi első szériája, amelyet a német Leica kameragyártó cég együttműködésével terveztek meg, a jelek szerint tényleg csúcskategóriás optikát sikerült beletenni a telefonokba. Érdemes megemlíteni azt is, hogy nem a semmiből jöhetett az ötlet, korábban a Huaweinek is készített kamerákat a Leica.

Szinte már fényképezőgép

Hátlapján helyett kapott egy 50,3 megapixeles, 23 milliméteres gyújtótávnak megfelelő, széles látószögű főkamera, amely a képalkotásban egy 1 hüvelykes Sony IMX989 képszenzorra támaszkodik. A rendszerhez tartozik egy 48 MP-s ultraszéles kamera – 13 mm-es gyújtótávval makrofotózásra is alkalmas –, valamint egy hasonló felbontású periszkópos teleobjektív is.

Kép: Xiaomi

Komoly előrelépést ígérnek a mobilfotózás terén, ugyanis nem csak szoftveresen kínál megoldást a gyakori fényképezési problémákra: a lencsetervezés miatt a cég szerint elkerülhető a becsillanás, az elmosódások és a kromatikus aberráció is. Szoftveres oldalon két stílus között lehet majd váltani – az egyiket a Leica természetesnek, a másikat élénknek nevezi –, mellettük pedig négy dedikált filter is választható.

A telefon JPEG vagy DNG (RAW) formátumú képeket tud készíteni. Videókat lőni maximum 4K 60 fps mellett lehet, valamint a 12S Ultra az első Androidos telefon, amely támogatja a Dolby Vision HDR-t.

Kijelző, aksi és töltés

Az előlapon egy 6,7 hüvelykes, 1440 x 3200 pixeles felbontású AMOLED panel kapott helyet, a képfrissítés 1 és 120Hz között változik dinamikusan. Fényerőben is ígéretes, 1500 nites maximumra képes a kijelző. A jelek szerint súlyos darab, hiszen 225 grammot nyom, a hátlapja pedig üvegborítású. A telefonban egy Snapdragon 8+ Gen 1 lapka munkálkodik, az eszközökhöz tetszés szerint 8 vagy 12 GB rendszermemóriát is kaphat a vásárló, belső tárhelyben pedig legfeljebb 512 GB-os változatot fognak árulni.

Valószínűleg az elhúzódó, több órás fotósorozatokat is bírni fogja a 4860 milliamperórás akkumulátor, amelyet vezetékesen 67 wattal lehet tölteni. Persze támogatja a vezeték nélküli töltést is – maximum 50 wattal –, illetve a telefonról más készüléket is lehet tölteni, legfeljebb 10 watt mellett.

Kistestvérek is érkeznek

Bár egyértelműen a 12S Ultra az élvonal, két másik telefont is bejelentettek (Xiaomi 12S és a Xiaomi 12S Pro). Képalkotásban elődjeihez hasonlóan egy Sony IMX707 képszenzort használnak, amely támogatja a folyamatos fókuszt és mesterséges intelligencián alapuló képjavítást is.

Kép: Xiaomi

Mindkét telefonban 50 megapixeles főkamera lapul, a Pro modell viszont pluszban kapott egy 50MP-s, kétszeres optikai nagyításra képes zoomegységet, valamint egy ultraszéles kamerát is, ami 115 fokos látószöggel bír. A Mobilaréna beszámolója szerint a sima 12S visszafogottabb szettel érkezik, ehhez csak egy 13 MP-s ultraszéles és egy 5 MP-s telemakrót kapunk, persze jóval olcsóbban.

Rossz hírt közölt a Xiaomi

Mindhárom készülék az Android 12-alapú, MIUI 13 felhasználói felületével érkezik, a termékek árazása a következőképpen alakul:

12S Ultra (8GB RAM/256 GB tárhely) – kb. 355 ezer forint

12S Ultra (12 GB RAM/512 GB tárhely) – kb. 414 ezer forint

12S (8/128 GB-tól 12/512 GB-ig lehet variálni) – kb. 236 ezer forintról indul

12S Pro (8/128 GB-tól 12/512 GB-ig lehet variálni) – kb. 278 ezer forintról indul

Ez mind szép és jó, viszont szomorú hírt is közölt a gyártó: az Android Authority kérdésére elmondták, hogy a 12S-szériát kizárólag a kínai piacra szánják, nem kerülnek nemzetközi forgalomba. Más szóval, akik a Xiaomi első Leica márkájú telefonjait szeretnék zsebre tenni, azoknak lehet, hogy importálniuk kell egy készüléket. Persze az nem zárható ki, hogy a gyártó már dolgozik hasonló telefonokon a globális piacokra.