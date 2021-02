Új fejlesztéssel állt elő a Microsoft

A Microsoft új innovációt, iparágspecifikus felhőmegoldásokat mutatott be. Ezek révén a pénzügyi szektorban tevékenykedő és a gyártó vállalatok, valamint a nonprofit szervezetek tehetik rugalmasabbá a működésüket, gyorsíthatják fel a döntéshozatali mechanizmusaikat a testre szabható, hatékonyságnövelő felhőmegoldások révén - közölte a Microsoft.

A Microsoft új termékei az Azure, a Power Platform, a Microsoft 365 és a Teams, a Dynamics 365 és a Microsoft Security szolgáltatásait egyesítik magukban és a Microsoft adatfeldolgozó technológiáját alkalmazzák, kiegészülve az adott iparágban használatos képességekkel és speciális funkciókkal.

A Microsoft Cloud for Financial Services, a Microsoft Cloud for Manufacturing és a Microsoft Cloud for Nonprofit révén a vállalkozások és szervezetek felgyorsíthatják és hatékonyabbá tehetik a döntéshozatali folyamataikat, így tehetnek szert nagyobb agilitásra és élvezhetik hamarabb a technológiai befektetéseik előnyeit, egyben javíthatják a munkakörülményeket és az ügyfélélményt, illetve az új, iparágspecifikus felhőmegoldások a pénzügyi szolgáltatások, a gyártási folyamatok és a nonprofit szektor működését tehetik hatékonyabbá és rugalmasabbá - olvasható a szoftvergyártó közleményében.

Chris Mattheisen, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a cégnek világos elképzelése van arról, milyen lesz a pandémia utáni gazdaság, így a saját megoldásaikat is ennek a jövőképnek a mentén fejlesztik tovább.

A Microsoft szerint a most bemutatott új termékek fontos szerepet tölthetnek majd be a vállalatok ellenállóképességének, növekedési potenciáljának fokozásában.