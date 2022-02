A Samsung a szerdai Unpacked eseménye keretében mutatta be legújabb csúcskészülékeit, a Galaxy S22, S22+ és S22 Ultra okostelefonokat. Ezek az S széria jellegzetes, a készülék keretével egybeolvadó kameraszigetével érkeznek, a már megszokott sík kijelzővel és matt üvegfelülettel párosulva.

A Galaxy S22 és az S22+ egy 50 megapixeles főkamerával, 10 MP-s teleobjektívvel és egy 12 MP-s ultraszéles látószögű lencsével érkezik, valamint az új automatikus kameraigazítás funkció képes felismerni és követni akár 10 személy mozgását is egyszerre. Mindkét készülékben digitális videóképstabilizátor segít csökkenteni a rázkódást – ami a mozgás közben készített felvételeknél hasznos –, továbbá a kamerarendszerhez mesterséges intelligencia-alapú mélyérzékelő is tartozik.

Szinte alig különböznek

Az akkumulátor üzemidőről elárulták, hogy a Galaxy S22 esetében egész nap, a Galaxy S22+ mobilnál pedig akár egy napnál is tovább bírja a gyártó szerint. Mindkét eszköz alapjáraton képes a 25 wattos gyorstöltésre, az S22+ pedig támogatja a 45 wattos szupergyors töltést is, így az akkumulátor még rövidebb idő alatt indulásra kész lehet. Vezetékmentes opció mindkét telefonnál adott, az akkumulátorok kapacitása 3700, illetve 4500 mAh.

Mindkét modell FHD+ Dinamikus AMOLED 2X kijelzővel érkezik, amely a vállalat szerint játékra és tartalomfogyasztásra is kiválóan alkalmas, erre igyekszik ráerősíteni a 120 Hz-es képernyőfrissítés is. Egyaránt az S22 6,1 hüvelykes, és az S22+ 6,6 colos paneljét is láthatóságjavító technológiával tervezték, amely automatikusan a környezeti fényhez igazítja a kijelző működését, és javítja a kontrasztarányt.

Gyakorlatilag egy Note, csak más néven

Az S22 Ultra a jelek szerint a Note széria, valamint s Galaxy S mobilok szerelemgyermeke kíván lenni, a gyártó is hasonlóképp hivatkozik rá. Az úgynevezett S Pen stylus érintőceruza például a eszköz tartozékaként érkezik –saját helye is van a készüléktestben, hiszen alulról pattintható ki, mint a régi Galaxy Note készülékeknél –, viszont az új széria három darabja közül kizárólag az Ultra támogatja.

Samsung Galaxy S22 Ultra, S Pen stylus Kép: Samsung

Kamerateljesítményben nem léptek szintet, hiszen a készülék képszenzora is 2,4 um-es pixelekkel rendelkezik, amely azonos a korábbi Galaxy S21 Ultra képpontméretével. Érdemes hozzátenni, hogy a mostani széria darabjai közül egyértelműen a legerősebb kamerát kínálja: egy 108 megapixeles főkamerával, egy 12 MP-s ultraszéles és egy 40 MP-s szelfikamerával rendelkezik.





A kijelző egy 6,8 hüvelykes hajlított AMOLED 2X, az alapmodellekhez hasonlóan 120Hz-es képfrissítéssel operál. Különbség azonban, hogy egy 5000mAh-s akkumulátort kapott, ami a gyártó szerint legalább egy egész napos használatra elegendő.





Ígéretes a készülékvédelem

A gyártó szerint amiatt sem érdemes aggódni, ha a készülékek véletlenül leesnek: a csúcsmobilok a vállalat első okostelefonjai, melyek Corning Gorilla Glass Victus+ üveggel érkeznek, az eszközök előlapja és hátlapja is ezzel a tartós védőréteggel készül. Érdekesség, hogy a Samsung állítása szerint ez az eddigi leginkább környezetkímélő terméke: a Galaxy S22 széria készülékházaiban használt anyag 20 százalékban tartalmaz az óceánokból összegyűjtött, újrahasznosított műanyagot.





Készülékvédelemért a Samsung Knox Vault biztonsági platformja felel, ami az érzékeny adatokat – mint a jelszavak, a biometrikus adatok vagy a Blockchain kulcsok – teljes mértékben elkülöníti a telefonok fő operációs rendszerétől. Minden eszköz a One UI felhasználói felületével érkezik, szenzorok terén akad ultrahangos ujjlenyomat-olvasó, közelségmérő és geometrikus érzékelő is az okostelefonokban.





Árban is felsőkategóriás

Amíg a Galaxy S22 Ultra már február végén érkezik Magyarországra, addig az S22 és S22+ telefonokra március elejéig várni kell. Az S22 modellek 128 GB és 256 GB verziója 335 ezer, valamint 355 ezer forintos ajánlott fogyasztói áron lesz elérhető, az S22+ azonos változataiért pedig 410, illetve 430 ezer forintot kérnek.

Ezzel szemben a széria zászlóshajója három változatban is kapható lesz: már az S22 Ultra legkisebb – 8GB RAM-os, 128 GB tárhelyes – változata is közel félmilliós eszköz, a 12GB memóriával érkező csomag 530 ezer, az 512 GB belső tárhelyes modell pedig 570 ezer forintos áron lesz elérhető.