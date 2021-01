Új csúcsmobilokkal bombázta meg a piacot a Samsung

A Samsung bemutatta a Galaxy S21 5G csúcsmobiljait, amelyek január végén kerülnek az üzletekbe Magyarországon is, de a szokásos Unpacked elnevezésű eseményén még más újdonság is előkerült.

A Samsung a Galaxy S21 5G sorozatában három új készüléket mutatott be csütörtökön, a Galaxy S21, a Galaxy S21+, illetve az abszolút csúcsot képviselő Galaxy S21 Ultra modelleket.

Mindhárom modell a Samsung új csúcsprocesszora, az Exynos 2100 működik, amelyről a gyártó a korábbi verzióhoz képest 30 százalékos teljesítménybeli előrelépést ígér és mindhárom készülék 5G-képes. Továbbá mindhárom készülék Android 11 operációs rendszeren futó One UI 3.0 felhasználói felületettel rendelkezik.

Mit tudnak a kicsik

A "kistestvérek" közül az S21 és az S21+ lényegében csak a méretében és az akkumulátor kapacitásban különbözik egymástól. A kamerasziget a készülék keretével olvad egybe, ami egy új dizájnelemnek tekinthető. A készülékek hátlapja pedig egy különleges, megerősített polikarbonátból készült, ami fele olyan nehéz mint az üveg és 3x jobban ellenáll a karcoknak mint a normál polikarbonát. A kijelzőket Gorilla Glass üveggel védte be a gyártó.

A Galaxy S21-es kijelzője 6,2, míg az S21+ modellé 6,7 colos átmérőjű, és mindkettő Dynamic AMOLED 2X. E két kisebb modellnél a képernyő felbontása 1080x2400 pixel és adaptív, maximum 120 Hz-es képfrissítéssel dolgozik, ami zökkenőmentesebb felhasználói élményt biztosít. Az adaptív képfrissítési ráta előnye, hogy ennek használata során lassabban merül a készülék akkuja.

A készülékeken lent USB C csatlakozót és egy külső hangszórót találunk. Az ujjlenyomat olvasót pedig a szokott helyen, a kijelzőben találjuk.

Az S21 és az S21+ 128 és 256 GB-os tárhellyel érkezik, 8 GB RAM-mal. Ami az akkumulátorokat illeti, az S21-ben 4000mAh-s, míg az S21+ készülékekben 4800 mAh-s akku található. Kábeles töltés esetén támogatott a 25W-os töltés, vezeték nélkül pedig a 15W és van vezeték nélküli töltés megosztás is, ugyanakkor a készülékekkel most már a Samsung sem ad töltő adaptert.

Fotó: Samsung

A készülékeknél a fotós és videós képességek különös hangsúlyt kaptak: mind a Galaxy S21, mind a Galaxy S21+ mesterséges intelligencia (MI) alapú, háromlencsés kamarát kapott és új megoldásokkal bővítették a funkciókat.

A készülékház keretéhez csatlakozó kamerablokkban egy 12 megapixeles optikai képstabilizációval megtoldott fő kamera, egy hasonló felbontású ultraszéles látószögű egység, valamint egy 64 megapixeles, 3x-os zoomot biztosító telefotó lencse található optikai képstabilizációval kiegészítve. A készülékkel akár 8K videó is készíthető, a nagy felbontású videókból pedig jó minőségű állóképeket vagy akár kisebb videórészleteket is ki lehet emelni. Az előlapi kamera mindkét modellnél 10 megapixeles és 4K-s videót is lehet vele készíteni.

Emellett érkezik egy Vlogger nézet is, ami az előlapi és a hátlapi kamerával egyszerre rögzít, így több felvételi szögből lehet videót rögzíteni.

Az S21 és az S21+ fantomezüst, fantomfekete, fantomlila, fantomszürke, fantomfehér és fantomrózsaszín változatoban lesz kapható és az árak a következőképp alakulnak Magyarországon:

Galaxy S21 128 GB - 329 990 forint

Galaxy S21 256 GB - 349 990 forint

Galaxy S21+ 128 GB - 409 990 forint

Galaxy S21+ 256 GB - 424 990 forint.

Mit tud a csúcsok csúcsa

A csütörtökön bejelentett készülékek abszolút csúcsa az S21 Ultra 5G, amelyben megtalálhatók mindazok az elemek és funkciók, amelyek a vállalat legjobbjaira jellemzők. "A technológia az életünk elengedhetetlen részévé vált, a Galaxy S21 Ultra 5G pedig egy jelentős előrelépés, amely megmutatja, milyen elképesztő lehetőségek rejlenek még a technológiai fejlesztésben" - mondta TM Roh, a Samsung mobilkommunikációs üzletágának vezetője és elnöke.

A Samsung új csúcstelefonja a Galaxy S21 sorozat legnagyobb tagja 6,8 colos Dinamikus AMOLED 2X kijelzővel. A készülék fém keretet kapott és a készülék időtálllóságáról pedig Corning Gorilla Glass Victusszal, az eddigi legellenállóbb Gorilla Glass üveggel gondoskodtak.

A készülék újdonsága, hogy a készülék egyszerre képes kezelni a 120 Hz frissítési ráta és a látványos Quad HD+ felbontást, a készülék ugyanis automatikusan a megjelenő tartalomhoz igazítja a frissítési rátát 10 és 120 Hz között, így az energiahatékonyság miatt az üzemidő is tovább növekedhet.

A Galaxy S21 Ultra 5G a Galaxy sorozat eddigi legfejlettebb kamerarendszerével rendelkezik, így - a bemutatón elhangzottak alapján - a felhasználók különböző fényviszonyok és beállítások között is stúdióminőségű fotókat készíthetnek, az új MI-alapú megoldásokkal pedig könnyedén forgathatnak és szerkeszthetnek videókat.

A készülék hátlapján quad kamera (ultraszéles-, széleslátószögű és duál tele lencsék) található, amelyben a fő kamera 108 megapixeles pro szenzort, lézeres autofókuszt és optikai képstabilizációt kapott. Emellett található benne egy 10 megapixeles telefotó kamera optikai képstabilizátorral és 10-szeres optikai zoommal, valamint egy 10 megapixeles telefotó lencse 3-szoros optikai zoommal és optikai képstabilizációval, valamint egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű kamera. Az előlapon egy 40 megapixeles kamera található.

A készülékkel kapcsolatban továbbá kemelték még, hogy az S21 Ultra összes kamerájával lehetséges 4K 60 fps videók rögzítése.

Az S21 Ultra 5G kamerájának különlegessége még a továbbfejlesztett éjszakai mód, amey a Samsung szerint a zajcsökkentésnek, valamint a 12MP Nona-binning technológiának köszönhetően még a leggyengébb megvilágítású helyzetekben is kiváló minőségű felvételek készítésére ad lehetőséget.

Külön S Pen

Az S Pen rajongói is örülhetnek, ugyanis az S21 Ultra készülékeket akát egy Galaxy Note okostelefon vagy Galaxy Tab készülék S Penje is használható. Azt viszont kiemeli a gyártó, hogy az S Pen külön is megvásárolható, vagy akár az egyedi tokkal együtt - azaz a készülékben - a Note-októl eltérően - nem lehet tárolni, maximum egy erre kialakított tokban.

Fotó: Samsung

És mindez mennyiért?

Az S21 Ultra 5000 mAh-s akkumulátorral jön, amit vezetékes töltéssel 25 wattos, vezeték nélküli töltéssel 15 wattos gyorstöltéssel táplálhatunk. A készülékek pedig 12 vagy 16 GB RAM-mal és 128, 256 vagy 512 GB tárhellyel vásárolhatók meg fantomfekete és fantomezüst színekben.

A csúcsmobilok Magyarországon január 29-től lesznek elérhetőek, a Galaxy S21 Ultra előrendelésére pedig január 14., 17:00 és január 28., 23:59 között van lehetőség. A Galaxy S21 Ultra 5G előrendelése esetén Galaxy Buds Pro és Galaxy SmartTag a ráadás készülék, melyek a Samsung Members alkalmazáson keresztül igénylehetőek.

A készülékek ára a következőképp alakul:

fantomfekete, fantomezüst, 128GB modell 12GB RAM-mal: 479 990 forint;

fantomfekete, fantomezüst 256GB modell 12GB RAM-mal: 499 990 forint;

fantomfekete, 512 GB modell 16GB RAM-mal: 549 990 forint.

Mi a két ráadás termék?

A telefonok mellett két kiegészítőt is bejelentett a koreai gyártó: a Galaxy Buds Pro vezeték nélküli fülhallgatót, illetve a Samsung SmartTag követőbilétákat.

A Galaxy Buds Pro vezeték nélküli fülhallgatók egyik különlegessége, hogy zajszűrővel és három mikrofonnal érkeznek. A fülhallgató hangfelvevő egysége felismeri a felhasználók hangját, így automatikusan átengedi a külsú hangokat, ha a felhasználó beszélgetésbe elegyedik, illetve hatékonyan ki tudja szűrni a háttérzjokat, így telefonbeszélgetés közben a beszélőt tisztábban lehet hallani.

A fülhallgató a viselője fejének pozícióját is érzékeli, amelynek köszönhetően 360 fokos térbeli hangzást tud biztosítani. Az Galaxy Buds Próval egyszerre több eszközhözt is össze lehet kapcsolni, így azok között igény szerint lehet váltogatni. A készülék egy feltöltéssel, aktív zajszűrés nélkül 8, utóbbit bekapcsolva 5 óra üzemidőt biztosít, a töltőtokkal pedig ez további 20, illetve 13 órával toldható meg.

Fotó: Samsung

A Samsung bemutatott egy SmartTag elnevezésű követőbilétát is, ami kulcstartóra, pénztárcára vagy akár a háziállatok nyakörvére is rögzíthető. A készülék a Samsung Find ökosziszémájába csatlakozva Bluetooth, illetve UWB technológián keresztül is képes közvetíteni a tárgyak házi kedvencek pozícióját, így segítve megtalálni azokat.

A Samsung közleménye szerint a Galaxy Buds Prot három színben fantomfekete, fantomezüst és fantomlila színben lehet majd megvásárolni Magyarországon január 29-től 89 990 forintos ajánlott fogyasztói áron. A készülékek január 14., 17:00 és 28., 23:59 között előrendelők.