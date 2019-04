Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új magyar szupercéget építenek - itt a bejelentés

Négymillió eurót kapott egy magyar startup arra, hogy a kezdeti sikerei után meg tudja ugorni a következő nagy lépést és elérje azt a szintet, amit utoljára a Ustreamtől, a Prezitől vagy a LogMeIn-nél láthattunk.

A Talentuno projektje 2016-ban indult, mert azt látták, hogy a recruitment iparág nagy kihívás előtt áll. A projekt kezdetben egyfajta technológia volt, ami segítette a cégeket abban, hogy digitalizálják a munkaerőkeresési folyamatot - mondta Balázsik Péter, a Talentuno társalapítója és ügyvezetője.

Elmondása szerint a rendszerük gyorsította a folyamatokat és csökkentette a költségeket, ám a cég kapacitás-problémákkal küzdött. "Egyik nap hívott egy nagyvállalat három hónappal a tárgyalás után, hogy töltsünk be 150 pozíciót. Elvállaltuk, de fogalmunk sem volt, hogyan fogjuk végigvinni, hiszen nem volt ennyi jelölt a rendszerünkben. Ezért szóltunk az ismerősi körben, hogyha valaki ajánl egy olyan jelöltet, akit végül felvesznek, akkor 100-150 ezer forintot adunk ért. Azt vettük észre, hogy idővel a sikeres jelöltjeink nagy része ilyen forrásból jött. Felmerült a kérdés, miért nem így működik az iparág, ha ekkora érték van az emberek személyes kapcsolati hálójában és ez nincs kihasználva. Ma már bárki lehet fejvadász, mondhatni technológiát adtunk az emberek kezébe, hogy ők pénzt tudjanak keresni" - foglalta össze az indulást és üzleti modelljüket Balázsik.

A társalapító elmondta, hogy 2017-ben már megjelent a Hiventures náluk, hiszen 450 millió forinttal beszállt a cégbe, majd végül 2018-ban indult el a Talentuno a piacon. "Akár 40-60 százalékos árcsökkenést tudunk ajánlani a partneri cégeknek, akik olyan emberekkel is találkozhatnak, akikkel a munkaerőpiacon nem. Az ajánlóknak pedig 100 ezres kifizetést tudunk ajánlani, nekik pedig csak mobiltelefonra vagy laptopra van szükségük" - mondta Balázsik.

Az elmúlt hat hónapban megjelentek Lengyelországban is, ez idő alatt összesen 600 cég kereste meg őket partnerséget keresve, ebből 100-ból lett együttműködés, ezek a cégek pedig közel 400 pozíciót ajánlanak. Miután közel 6 ezer csatlakozó, úgynevezett matchmaker is van, azaz a társalapító szavai szerint "ha valaki feltesz egy munkahelyet, akkor egyből hatezer ember kezd el dolgozni azon, hogy megtalálja a jelöltjét, akit keres".

Az is elhangzott, hogy ma már 50-en dolgoznak a cégnél, ezt az év végére legalább 100 főre emelnék, amit segít, hogy az elmúlt években mindig megháromszorozták a bevételüket.

A Talentuno képes lehet arra, hogy új magyar unikornis legyen, azaz elérje az egymilliárd dolláros bevélte - kommentálta Katona Bence, a Hiventures vezérigazgató-helyettese, miért fektetett újabb körben a cégbe az állami tőkealap. Elmondta azt is, hogy egy hatalmas, sok tízmilliárd dolláros iparágban dolgozik a Talentuno, ahova egy Uber-típusú sharing-modellt vezettek be, amelyek fel tudják váltani az eddigi gyakorlatokat. Ez pedig garancia lehet a sikerre - vélte Katona.

A Bonitás Befektetési alapkezelő Zrt, jellemzően második körös, növekedési tőkebefektetőként szokott megjelenni, így történt ez most is - mondta Kiss Gábor a befektető vezérigazgatója. Szerinte a cég képes egy jól skálázható modellre, ami nagy nemzetközi terjeszkedésre is alkalmas. "Amikor először találkoztam a csapattal egy bemutató prezentáció során, meggyőzőek voltak, látszott a profizmus" - emlékezett vissza Kiss, aki szerint a mostani befektetés másfél-két évig lehet elég, utána egy külföldi befektető bevonásával lehet majd felgyorsítani a cég növekedését. "Ezt a munkát kell közösen elvégeznünk" - tette hozzá a befektető.

Az is elhangzott, hogy a befektetést alapvetően két célterületen használja fel a vállalkozás. A már említett kutatás-fejlesztés és innováció megvalósítása mellett a piaci terjeszkedés támogatása - marketing és promóciós kampányok - valósulhatnak meg a 4 millió eurós tőkebefektetésből.

"A most kapott pénzt főként kutatás-fejlesztésre és innovációra fogjuk költeni, ennek keretében 25 fővel, kétszeresére növekszik a technológiai csapatunk. Lesz egyéni kompetencia-felmérő teszt, egy online szakmai toborzási akadémiát is készítünk, hogy sokak számára kinyissuk a lehetőséget, illetve mesterséges intelligencia segítségével tennénk hatékonyabbá a rendszerünket - mondta Kelliár Zsolt, a Talentuno társalapítója és ügyvezetője.

"2019 végére kitűzött célszámaink 20 ezer magyar és 10 ezer lengyel matchmaker elérése, valamint vállalati oldalon összesen 1000, ezen belül 600 magyar és 400 lengyel ügyfél szerződtetése" - emelte ki Kelliár, aki szerint hamarosan a médiában is kampányba kezdenek, hogy ismertebbé tegyék a márkanevet. A cég a 2017-es évet 60 millió árbevétellel zárta, a 2018-as adatok vélhetően 180 millió forintos árbevételről fognak szólni, ám mivel rengeteget költöttek a fejlesztésekre, ezért nyeresége a cégnek még nem volt (ez egyébként teljesen általános a startup-világban - a szerk.)

A részletekkel kapcsolatban elhangzott, hogy a 4 millió eurós összegből a Bonitás 2,5 millió euróval szállt be, így másfél millió euró jutott a Hiventuresnak. A befektetéssel a kisebbségi tulajdonrészt szereztek a cégben, ám "a befektetői kontroll lehetősége természetesen megvan".

A jövőbeli befektetésekkel kapcsolatban elhangzott, hogy a Hiventures a mostani befektetéssel elérte a lehetőségei határát, ám Katona elmondta, "ha olyan lehetőség adódik, akkor az MFB-n keresztül vannak olyan partnercégek, amelyek képesek ennél magasabb összegben is finanszírozni". Ezzel kapcsolatban Kiss Gábor azt emelte ki, hogy a "Bonitás nem lőtte el az összes puskaport", amennyiben jön egy külföldi befektető és ő érdeklődik az együttműködés továbbvitele iránt, akkor "egy kisebb részaránnyal" elképzelhetőnek tartja, hogy folytatják majd az együttműködést.