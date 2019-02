Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új mérföldkőhöz értünk - itt vannak az új csodamobilok

A Samsung a 10 éves születésnapját három új, prémium mobillal ünnepli: a Galaxy S10, a Galaxy S10+ és a Galaxy S10e-vel. Emellett bemutattak egy új termékkategóriát is a mobilpiacon, a Galaxy Fold kihajtható mobileszközt.

A most bejelentett csúcskészülékekre az előrendelést már le lehet adni, eddig Magyarországon két mobilszolgáltató, a Vodafone és a Telenor jelezte, hogy a honlapján lehet regisztrálni március 7. 23:59 óráig, a megvásárolt készülékeket pedig 2019. március 8-tól kaphatják kézhez a vásárlók. Ezt követően a szolgáltatók kínálatából lehet megvásárolni a készülékeket.

A függetlenített, szolgáltatói szerződéshez nem kötött készülékek ára a Galaxy S10 esetében 899 dollártól (309 990 forint), a Galaxy S10+ esetében 999 dollártól 344 990 forint), az S10e esetében pedig 749 dollártól (257 990 forint) indul majd. A magyar szolgáltatóknál elérhető árakról a Vodafone és a Telenor honlapján találhatók részletek.

Mit tudnak?

A CNN szerint a most bemutatott készülékek az iPhone XS, XS Max és az XR sorozathoz hasonlóak. A Samsung új készülékei között van azonban néhány lényeges különbség.

A Galaxy S10 6,1 colos, az S10+ 6,4 colos Dinamikus AMOLED Infinity O kijelzővel rendelkezik, amelybe szenzorok és kameratechnológiák egész sorát integrálták. A Galaxy S10 kijelzője például - a Samsung közleménye szerint a világon először - olyan ultrahangos ujjlenyomat-olvasót tartalmaz, amely az ujjlenyomat vonalait 3D-ben olvassa be, szemben a korábbi 2D-s megoldással. A telefonon tárolt adatok így egy zárható széf védettségi szintjét kapják.

Fotó: Samsung

A CNN szerint az egyik nagy változás, a jobb sarokban lévő pici kamera, amely a szelfiket és a videohívásokat hivatott kezelni, de az iPhone néhány modelljével szemben nincs arcfelismerős zárfeloldás.

Az S10 és az S10+-ban viszont van három kamera: egy ultraszéles látószögű kameralencse, amelynek látómezője az emberi szemhez hasonlóan 123 fokos, így pontosan az kerül a képre, amit a felhasználók látnak, van egy normál látószögű lencse és egy 2-szeres optikai zoommal rendelkező lencse. A Samsung szerint e két modell akkumulátorai - szoftveroptimalizációnak köszönhetően - 24 órán át bírják a nyüstölést újabb töltés nélkül.

Egymást is töltik a készülékek

Szintén újdonság, hogy a Galaxy S10 eszközök a vezeték nélküli töltésmegosztási funkcióval is rendelkeznek, ami annyit jelent, hogy a Galaxy S10 egyszerre tudja tölteni saját magát és egy másik, kompatibilis eszközt is.

Az S10e-nek 5,8 colos Super AMOLED Infinity O lapos kijelzője van, az elején egy kamerával. Szintén van benne ujjlenyomatolvasó a bekapcsológombjába építve és különféle trendi színekben lesz kapható. Ebben a készülékben is van egy szuperszéles látószögű és egy normál lencsés kamera, viszont nincs benne 2-szeres optikai zoom.

Bixby mindent megtanul

A készülékekben van egy virtuális asszisztens is, Bixby, amely nyomon követi a felhasználók napi rutinját és személyre szabott javaslatokat kínál. A Bixby a különböző szokások alapján személyre szabja a napi rutin legfontosabb aktivitásait, például a vezetés vagy a lefekvés előtti aktivitásokat, amellyel csökkenti az egyes feladatokhoz szükséges telefonhasználatot, de előre is beprogramozhatunk rutinokat, összetett feladatokat.

A Galaxy S10 készülékek vezeték nélküli gyorstöltés 2.0-val, IP68-as por- és vízállósággal, újgenerációs processzorral és olyan Samsung-szolgáltatásokkal érkezik, mint a Bixby, a Samsung Health és a Samsung DeX. A Galaxy S10+ 1TB beépített tárhelyet biztosít, amely microSD kártya segítségével további 512GB-tal, összesen 1,5TB-ig bővíthető.

Ajándék is jár

Az előrendeléshez csáberő lehet, hogy a Samsung most minden, az előrendelés során megvásárolt Galaxy S10 és Galaxy S10+ készülék mellé ajándék Galaxy Buds fülhallgatót is ad. A fülhallgató ajánlott fogyasztói ára 48 990 forint lesz.

A Vodafone-nál a Galaxy S10e fehér, míg az S10 és az S10+ készülékek fekete színben érkeznek. Mindegyik készülék 128 gigabájtos memóriával és Dual SIM-mel lesz kapható.

A Telenornál a Galaxy S10e és S10 128 GB, fekete és fehér; S10+ 128 GB fekete és kék, S10+ 512 GB fekete színekben lesz elérhető, a Samsung Galaxy S10+ pedig kék színben kizárólag a Telenornál lesz kapható 2019. június 30-ig.

A magyar mobilszolgáltatók felhívják a figyelmet, hogy az ajándék fülhallgató a Samsung Members alkalmazáson keresztül lesz elérhető, a Vodafone-nál az igénylés érvényesítéséhez a Vodafone előrendelésnél kapott dokumentumok szükségesek.

Új luxustermék

A Samsung előállt egy, a mobilpiacon teljesen új mobileszközzel is, a Galaxy Folddal. A készülék egy okostelefon és egy tablet egyben, amely összehajtva 4,3 colos képernyőt mutat, míg kihajtva 7,3 colos dinamikus AMOLED Infinity Flex kijelzőt rejt. A Galaxy Fold új, erőteljes szintet hoz el a multitasking, a fotózás és videózás, valamint a játék terén - állítja a Samsung.

A gyártó szerint a készüléken egyszerre három applikációt is lehet futtatni, azaz például egyszerre tudunk a térképen útvonalat nézni, éttermeket keresni, és közben csevegni. Ráadásul azt is megoldották, hogy a külső kis kijelzőn megnyitott app használatát megszakítás nélkül tudjuk a belső kijelzőn is használni, zökkenőmentesen.

A készüléknek hat kamerája van, három a hátlapon, kettő bent a nagy kijelző fölött, egy pedig a külső kijelző fölött, hogy összecsukva is lehessen videocsetelni.



Fotó: Samsung

A Samsung közleménye szerint a készülék nagy teljesítményű, újgenerációs AP chipkészlettel, 12 GB RAM-mal és a számítógépekhez hasonló teljesítménnyel rendelkezik, ráadásul elsőként kapott UFS 3.0 tárhelyet, ami kétszer gyorsabban kezeli a fájlokat, mint bármi más eddig a piacon.

A BBC szerint a Galaxy Fold 4G-s verzióját globálisan április 26-tól, Európában május 3-tól lehet megvásárolni, 1980 dollárért, de a vállalat egy ennél is drágább, 5G-s verziót is ígért. A Samsung közleménye szerint a Galaxy Fold LTE és 5G készülékek világszinten limitált mennyiségben kerülnek forgalomba, Magyarországon a készülékek, annak bejelentésekor még nem lesznek elérhetőek.