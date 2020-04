Új Microsoft-termék jelent meg a magyar piacon - ez kkv-nak hasznos lehet

Április közepétől a magyar piacon is elérhető a Microsoft Dynamics 365 Business Central, amely tervezhető költségek mellett, jelentősebb egyszeri beruházás nélkül biztosít integrált ügyviteli rendszert a hazai kis- és közepes vállalkozásoknak - jelentette be a Microsoft.

Magyar nyelven és magyar törvényi megfeleléssel április közepétől a magyar piacon is elérhető a Microsoft Dynamics 365 Business Central - jelentette be a Microsoft.

A felhőszolgáltatásként is igénybe vehető komplex ügyviteli rendszer a legmodernebb funkciókat biztosítja a közepes méretű vállalatoknak, akár mesterséges intelligencia, gépi tanulás és Power BI (üzleti intelligencia) technológiákkal támogatva a valós idejű adatokra épülő ügyvitelt és üzleti döntéshozatalt. A felhő alapú komplett ügyviteli rendszer abban is egyedi, hogy mobil- PC- vagy tablet felületről is egységes felületen elérhető - olvasható a Microsft közleményében. A vállalat kiemeli, hogy a szolgáltatás biztosítja a magyar jogszabályi környezetnek való teljeskörű megfelelést, hogy az ügyviteli folyamatok minden hazai előírásnak megfeleljenek. Sőt, a közlemény szerint a Dynamics 365 Business Central leköveti a jogszabályok változásait és minden változás, új tudás, képesség azonnal a vállalkozások rendelkezésrére áll, telepítés vagy más technikai felkészülés nélkül.

A rendszer teljesen testre szabható és a Power Apps piactéren keresztül iparág-specifikus egyedi alkalmazásokkal egyedi tudással is felruházható. Az üzleti felhasználók informatikai fejlesztői tudás hiányában is egyszerűen, pár kattintással építhetnek fel benne egyedi elemzéseket, melyeket látványos és érthető grafikonokkal mutat meg a rendszer, mintha egy valós idejű irányítópultja lenne a vállalkozásnak.

A Microsoft Dynamics, mint ügyviteli rendszer 19 éve van a piacon és a Microsoft egyik legdinamikusabban fejlődő terméke. Az elmúlt három évben ötszörösére növekedett azoknak a száma, akik ennek a megoldásnak a fejlesztésén dolgoznak. Világszerte több millió Dynamics felhasználó használja az üzleti életben - olvasható a közleményben.

A világban a Microsoft Dynamics 365 Business Centralt használó felhasználók száma 2019-ben 41 százalékkal növekedett. A Power Apps alkalmazásközpont iparág-specifikus, vagy más alkalmazásait a Fortune500 vállalatok 84 százaléka használja. A rendszer főbb komponensei közé tartozik az ügyvitel, a könyvelés, a projektmenedzsment, a marketing, az ügyfélkapcsolat-menedzsment és a HR-megoldások. A Dynamics 365 Business Central ugyanazokat a biztonsági követelményeket teljesíti, mint ami az összes Microsoft felhő alapú szolgáltatásra jellemző.