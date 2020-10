Új szolgáltatást indít a Google Magyarországon

A héten elérhetővé válik Magyarországon a Play Pass, a Google Play Áruház új előfizetéses szolgáltatása, amellyel több száz alkalmazáshoz és játékhoz férhetnek hozzá az előfizetők - mindezt hirdetések, alkalmazásokon belüli vásárlások és előzetes fizetések nélkül - írja közleményében a Google.

A Google Play alkalmazásbolt új funkciója, a Play Pass egy előfizetéses szolgáltatás, amely több száz alkalmazáshoz és játékhoz ad teljes hozzáférést. A fejlesztők kiváló minőségű, válogatott klasszikusok gyűjteményét ígérik, most olyan nevek, mint a Sonic the Hedgehog, a vadonatúj Levelhead, vagy a Marvel Pinball érhetők el. De olyan hasznos alkalmazások is megtalálhatók benne, mint a Photo Studio Pro, és a kínálat havonta új alkalmazásokkal és játékokkal bővül.

A Play Pass a héten jelenik meg Magyarországon Android-eszközökön, és hamarosan további országokban is elérhetővé válik. Az egyhónapos próbaidőszak után választható a havi feliratkozás 1 890 forint/hónap áron, vagy a kedvezményes éves előfizetés, ami mindösszesen 11 499 forint. A csomagban több száz alkalmazás és játék található meg.

Annak érdekében, hogy minél könnyebb legyen megtalálni ezeket az alkalmazásokat, a Google egy új Play Pass fület hozott létre az előfizetők számára. Az előfizetéssel az alkalmazások mindegyike korlátozások nélkül használható.

A csomagba csak ellenőrzött és biztonságos programok kerülhetnek be.