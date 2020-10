Új szolgáltatást vezet be a Vodafone

A Vodafone Magyarország a Mozaik Kiadóval közösen új szolgáltatást vezet be 2020. október 20-tól. Az együttműködés révén akár 300 ezer diákhoz juthat el a minőségi otthoni digitális oktatás - közölte a telekommunikációs cég.

A Vodafone Magyarország együttműködési megállapodást kötött a Mozaik Kiadóval. A partnerség célja, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek kiküszöbölése érdekében biztosítsák a következő nemzedék minőségi oktatási tartalomhoz való hozzáférését és digitális készségeinek fejlesztését.

Az új Digitális Oktatás Csomagok részeként korlátlanul hozzáférhető a Mozaik Kiadó digitális oktatási platformja a mozaWeb, mely több mint 1200 interaktív háromdimenziós jelenettel, 1200 videóval, 120 tantárgyspecifikus applikációval és játékkal, 780 hanganyaggal, 5300 képpel, illetve számos teszttel és feladatsorral segíti a digitális térben történő oktatást és tanulást. Ezeken felül a csomagok digitális tankönyvet is tartalmaznak (1 vagy 5 választható kiadvány), melyek az interaktív tartalmakkal kiegészülve segítséget nyújtanak a tananyag könnyebb feldolgozásához, valamint a megszerzett ismeretek elmélyítéséhez és gyakorlásához.

Akár egy hónapra is igénybe vehető

"A minőségi oktatás minden gyermeknek jár. Ezen alapgondolat mentén, a koronavírus miatt kialakult helyzetre válaszul tettük adatforgalom használata nélkül elérhetővé a Mozaik Kiadó digitális oktatási tartalmait még tavasszal. Ezt tartottuk továbbá szem előtt a két új Digitális Oktatás Csomag kialakításakor is, hiszen ezek segítségével havonta akár egy ebéd áráért számtalan minőségi, izgalmas digitális oktatási tartalmat biztosíthatunk ügyfeleink számára - mondta el Révész Balázs a Vodafone Magyarország Zrt. lakossági szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese.

Az új oktatási csomagok hűségidő nélkül rendelhetők, így akár 1 hónapra is igénybe vehető a szolgáltatás, témazárókra készülve, vagy akár az év végi osztályzat javításához is - derül ki a Vodafone közleményéből.

Ma már nem csak az a kérdés, hogy mit tanítsunk, legalább ilyen fontos az is, hogyan és milyen formában közvetítsük az ismereteket a felnövekvő nemzedékek számára - mondta Török Ildikó, a kiadó üzletfejlesztésért felelős igazgatója, aki arra is emlékeztetett, hogy tavasszal több százezer magyar tanulónak biztosították ingyenesen a digitális tartalmainkat és a bevált, rendkívül népszerű tankönyveiket. Az igazgatónő szerint most új formában és kedvezményes csomagokkal közösen próbáljuk támogatni azokat, akik segítséget szeretnének kapni a tananyagok könnyebb és élményszerűbb feldolgozásához.

Mi mennyi?

A 750 forintos havidíjjal elérhető Digitális Oktatás Csomag Alap korlátlan hozzáférést biztosít a Mozaik Kiadó felhőalapú, integrált oktatási rendszeréhez, és 1 szabadon választott digitális tankönyvet is tartalmaz. A 2490 forintos havidíjért elérhető Digitális Oktatás Csomag Extra pedig szintén korlátlan hozzáférést biztosít a mozaWeb tananyagaihoz, ugyanakkor itt a diákok számára már 5 digitális tankönyvet választhatnak az adott évfolyam kiadványai közül. A tankönyvek interaktív környezettel segítik az élményszerűbb, gyorsabb és maradandóbb tanulást.

A Vodafone közleményéből kiderül, hogy a szolgáltatás bármely havi díjas Vodafone lakossági mobil szolgáltatás csomaghoz aktiválható a MyVodafone applikációban, online vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, új előfizetéssel pedig a webshopban és üzletekben igényelhetik az ügyfelek. A szolgáltatást a szülő is megrendelheti, a tanulónak nem kell rendelkezni Vodafone előfizetéssel.