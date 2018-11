Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb csavar a vállalati adatok kezelésében

Az SAP egy újabb csavart tett a vállalati adatok kezelésébe. Egy olyan mesterséges intelligenciával működő, felhőalapú alkalmazást fejlesztett, melynek segítségével a vállalati adatok kezelése jelentősen leegyszerűsíthető, gyorsabbá és hatékonyabbá tehető.

Az Inscribe elnevezésű alkalmazás alapötlete az SAP egyik munkatársától származik, a mesterséges intelligencia segítségével lehetővé teszi, hogy a vállalati felhasználók minden eddiginél egyszerűbben juthassanak hozzá a kívánt információkhoz, és hogy a kapott adatokat - a felmerülő igények alapján - gyorsan és hatékonyan tudják módosítani. Mindez adatok lekérése és azok rendezésénél gyorsíthatja fel a munkát és egyszerűsítheti azok kezelését, értelmezését - derül ki az SAP közleményéből.

Az alkalmazás írásos üzenetek alapján képes ugyanis értelmezni az igényeket. Mindehhez egy táblagép kijelzőjére kell érintőtollal felírni, hogy milyen adatokra, milyen csoportosításban van szükség, és az alkalmazás azonnal megjeleníti azokat a vállalati háttérrendszerből kinyert adatok alapján.

Az Inscribe nemcsak az írásos üzeneteket képes értelmezni: az érintőtollal a kapott táblázat nagyon egyszerűen kezelhető. Például egyszerű bekarikázással lehet jelölni a felhasználó számára releváns részeket, amelyekkel további műveletek végezhetők, vagy ha esetleg egy oszlop szükségtelen, azt könnyedén, satírozással el is lehet távolítani. Ugyanilyen egyszerűen új adatsor is hozzáadható egy táblázathoz, illetve az ezek szemléltetéséhez szükséges ábrák megjelenítése is pofon egyszerűvé válik.

A megoldás, amely mögött a legmodernebb, felhőalapú, adatelemző, mesterséges intelligencia-eszközök állnak, hatékonyabbá teszi az adatokkal, a vállalatirányítási rendszerrel történő munkát - áll a vállalat közleményében.

Az SAP Inscribe-ot a közelmúltban mutatták be a nagyközönségnek, jelenleg a rendszer béta-tesztelése zajlik. A megoldás várhatóan jövőre válik elérhetővé a piacon.