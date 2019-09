Újabb ígéretes hazai startup a láthatáron

Az MFB Csoporthoz tartozó Hiventurestől kapott 365 millió forint befektetést a Codersrank debreceni startup, amely a globális IT recruitment piac megreformálására készül - derül ki a Hiventures közleményéből.

Fejlesztőt toborozni egyre nehezebb: becslések szerint csak Magyarországon 30 ezer fejlesztő hiányzik a munkaerőpiacról. Ezt tapasztalta meg saját bőrén az Innonic Startup Stúdió is, mely 2017-ben kezdett alternatív megoldások után kutatni, s amelyből később megszületett a CodersRank.

A startup a szoftverfejlesztők digitális lábnyoma, illetve valós munkája alapján készít teljes körű, 360-fokos profilokat. Így akár különböző tesztek, interjúk nélkül is megállapítható, hogy egy fejlesztő mennyire tapasztalt (CV használat nélkül). Mindez természetesen a fejlesztők számára is hasznos, hiszen a valós képnek köszönhetően valóban releváns ajánlatokkal találkozhatnak. Sőt, a tervek szerint a jövőben akár személyre szabott képzési, kapcsolatépítési lehetőségekkel is bővül majd az oldal. Ezáltal a CodersRank hosszútávon képes támogatni a fejlesztők szakmai fejlődését, ami egyben a csapat missziója is - derül ki a Hiventures közleményéből.

A projekt már rögtön az indulását követően megnyerte a debreceni Get In The Ring startup versenyt, majd később a Central European Startup Awards versenyén az év startupjának választották.

Az IT toborzók még mindig a LinkedInen, illetve önéletrajz alapján próbálják szűrni a fejlesztőket, amivel nem könnyítik meg a saját dolgukat, hiszen ezzel kevés információt lehet megtudni a fejlesztők valós tudásáról. Plusz külön nehezítő tényező, hogy a statisztikák alapján a fejlesztők csupán 16 százaléka keres aktívan állást, többségük passzívan van jelen a munkaerőpiacon. A Hiventures közleménye szerint a CodersRank ezt a hiányosságot ismerte fel, és a cég indulása óta már több mint 18 ezer fejlesztő hozta létre saját profilját, a világ minden tájáról. A startup hosszútávú célja az lenne, hogy ez a szám 1,5 millióra nőjön.

Ehhez a munkához nyert el a cég az MFB csoporthoz tartozó Hiventurestől kapott 365 millió forintos befektetést. A tőkebefektetésből a fejlesztések felgyorsítása a cél, továbbá a közeljövőben egy olyan toborzói portál elindítása, ahol a techcégek megtalálhatják a számukra legalkalmasabb jelentkezőket, a jelenlegi piaci megoldásokhoz képest sokkal olcsóbban és hatékonyabban.