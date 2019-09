Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb komoly hiba derült ki a Windows-frissítésről

A KB4515384-es kumulatív frissítés egy másik hibáját is feltárták azután, hogy kiderült, nem működik a rendszerbe épített kereső a telepítése után. Most felhasználók azt jelezték, hogy audioproblémákat, és képernyőmentési fennakadásokat is okoz a javítás.

Egyre több probléma van a Windows 10 frissítéseivel: a múlt héten derült ki, hogy a Microsoft elrontotta a Windows 10 keresőjét. A KB4515384-es kumulatív frissítés azonban audioproblémákat is okozott: néhányaknál csak a beállításokat, így a hanghatásokat nem tudja csak kezelni a rendszer. Másoknál viszont különböző zajokat adnak ki a hangszórók a telepítés után.

Olyan beszámolók is akadnak továbbá, amelyek alapján a képernyőképek készítésére használható eszköz már narancssárga árnyalattal dolgozik - írja cikkében a PC World, amely szerint a Microsoft sok problémát elismert. A cikk szerint a hangproblémák legalább orvosolhatók - szemben a kereső gondjaival - a Windows 10 beállításaiban 16-bites (CD) minőségre áll át a frissítés telepítése után, ezt kell magasabb értékre állítani.