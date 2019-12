Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb ütést vinnének be a Google és társai ellen

A nagy technológia cégek pénzpiaci terjeszkedését zabolázná meg egy ötlet. Több nemzetközi szabályozó felvetette, hogy az óriáscégek adathasználati gyakorlatára szigorúbb szabályokat kellene bevezetni. Az elképzelés hasonló, mint ahogyan az Európai Unióban a bankoknak meg kell osztaniuk adataikat a fintech cégekkel, mindez az élénkebb versenyt hivatott támogatni.

A nagy technológia cégeket is arra kötelezné egy új javaslattervezet, hogy megosszák a pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfeleik adatait a bankokkal és innovatív pénzpiaci szolgáltatókkal, mivel jelenleg indokolatlanul nagy versenyelőnnyel rendelkeznek - írja a Reuters.

A Financial Stability Board (FSB) nevű szervezet több ország pénzpiaci szabályozóját és felügyeletét tömöríti, köztük az Európai Központi Bankot (ECB) vagy a holland és a német jegybankokat. Az FSB legújabb jelentése szerint az olyan tech óriások, mint például a Google, az Alibaba, az Amazon vagy a Baidu felbecsülhetetlen értékű adathalmazokkal rendelkeznek, amelyek túlzott piaci fölényt biztosítanának nekik, amennyiben ezek a cégek komolyabban elkezdenének a pénzpiaci szolgáltatások terén terjeszkedni.

Több ismert márka, mint az Amazon, a Facebook, az eBay, az Alipay vagy a Google már kiváltottak az Európai Unión belüli pénzpiaci szolgáltatásokhoz szükséges licenceket, noha eddig még nem kezdtek el érdemben terjeszkedni ebben a szektorban. Ez azonban nyilván csak idő kérdése.

Az elképzelés sok tekintetben megegyezne az Európai Unióban már most is érvényben lévő szabályozással, aminek értelmében a bankoknak hozzáférést kell biztosítaniuk az ügyféladataikhoz a fintech vállalatoknak. Ez az egyszerűsítés az egyik legfontosabb alapja, hogy az olyan innovatív szolgáltatók, minta amilyen például a Revolut már Magyarországon is több száz ezres felhasználói bázisra tegyenek szert rövid idő leforgása alatt.

Ahogy az uniós szabályozásnál, a most felvetett globális újraértelmezésnél is a túlzott versenyelőny kiegyenlítése, a kis cégek piacra jutásának támogatása és végső soron a felhasználói igények szempontjából legjobb, minél élénkebb verseny elősegítése a deklarált cél.