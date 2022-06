Miközben az ukrán katonák továbbra is harcolnak az orosz előrenyomulás ellen a keleti régióban, egy másfajta háború is zajlik a frontvonalakon kívül: ez a küzdelem az ukrán internet ellenőrzéséért folyik, amit a megszállt területeken gyakran le is állítottak, a helyi lakosság pedig elszigetelődött a világ többi részétől.

A Bloomberg összefoglalójában számol be a hadviselés új vonulatáról, mely szerint bár a legtöbb országrészben újra működik az internet, annak forgalmát már az orosz állami szervek irányítják. Liliia Malon, az ukrán digitális infrastruktúrát és szolgáltatásokat szabályozó hatóság biztosa elmondta, jelenleg több mint 700 internetszolgáltató van kitéve orosz beavatkozásnak.

Putyinnak nem érdeke lekapcsolni az internetet

Krasznay Csaba, az NKE Kiberbiztonsági Kutatóintézetének vezetője májusban mondta el lapunknak, hogy Oroszország valójában nem szeretné tönkre tenni az ukrán infrastruktúrát, hanem a megszállt területek internetforgalmát akarják becsatolni az orosz hálózatba. Ezzel elérhetik, hogy az ukránok ne férjenek hozzá releváns információkhoz, kizárólag a Kreml által szűrt hírek és az orosz propaganda jutna el a lakossághoz.

Mariupol, orosz állami televízió adása egy óriáskivetítőn Kép: Reuters

Azonban érdemes hozzátenni, hogy fizikai csapás útján egyébként sem lehetne elvágni az ország internet-hozzáférését, ráadásul tartalékmegoldásaik is vannak: az invázió elején Elon Musk, a SpaceX vezére rákapcsolta Ukrajnát a Starlink műholdas internethálózatára, ami sokaknak jelentett mentőövet a megszállt területeken, amikor a vezetékes netet kiiktatták. Bár az is tény, hogy a technológiát nem használják túl sokan Ukrajnában, hiszen május elején mintegy 150 ezer aktív felhasználója volt – ez kevesebb, mint az ország lakosságának 0,5 százaléka.

Választásra kényszerítik a lakosságot

Hírszerzési források is megerősítették, hogy az oroszok által elfoglalt és ellenőrzött Zaporizzsja és Herszon dél-ukrajnai régiói orosz internetre álltak át. Oleg Krujcskov, a Krím kormányának tanácsadója a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek hozzátette azt is, hogy az érintett területeken már árulják az orosz mobilszolgáltatók SIM-kártyáit.

Herszon városában található a Status nevű szolgáltató, melynek tulajdonosait egy sikeres katonai razzia után arra kényszerítették, hogy az internetet egy krími székhelyű hálózatra csatlakoztassák: az online forgalom ezentúl a Miranda Medián keresztül halad, ami az orosz állami kézen lévő Rostelecom leányvállalata – közölte a NetBlocks, egy internetszolgáltatások fennakadását figyelő cég május végi jelentésében.

Viktor Zhora, az ukrán információvédelmi szolgálat helyettes vezetője szerint ez azt jelenti, hogy a felhasználók adatait mostantól a SORM orosz kormányzati megfigyelői ellenőrzik. Herszon lakosai választás előtt állnak, hiszen ha nem használják az internetet, akkor nem tudnak kapcsolatba lépni a hozzátartozóikkal, ellenkező esetben viszont a Kreml kibercsapdájába esnek.