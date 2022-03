Mihail Fedorov ukrán miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy az ukrán Védelmi Minisztérium márciusban kezdte el használni a Clearview technológiáját, melyet a cég ingyen ajánlott fel számukra a háború kitörése után. Az elesett katonák fotóit a rendszer egy több mint kétmilliárd képből álló fotótárral veti össze, mely a VKontakte népszerű orosz közösségi média-oldalról letöltött képekből van összeállítva.

Amennyiben pozitív találat érkezik, akkor az ukrán hatóságok felveszik a kapcsolatot az orosz katonák családjával a közösségi hálón keresztül, hogy elmehessenek a holttestekért. A miniszterelnök-helyettes azt nem mondta meg, hogy eddig hány orosz katonát sikerült így azonosítaniuk, de emberi jogi csoportok ellenzik a technológia használatát, hiszen előfordulhat, hogy az arcfelismerővel tévesen nyilvánítanak halottnak embereket, és tudományos körökben sem elfogadott a módszer.

Ráadásul a Clearview ellen jelenleg is folyamatban van egy per Chicagóban, ahol azt vizsgálják, hogy a vállalat jogszerűen gyűjtött-e képeket az internetről. A cég azzal védekezik, hogy nem törvénybe ütköző a fotók letöltése, és a nyomozásoknak amúgy is csak a kiindulópontját adják.

