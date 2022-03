A Google a hét eleje óta "szállt be" a háborúba, amit Vlagyimir Putyin orosz elnök még múlt héten csütörtökön indított be. Hétfőn először a Google Maps olyan funkcióit lőtte le, amik a megszálló orosz csapatoknak segíthettek, ezután kedden a szintén Alphabet Inc. alá tartozó YouTube kapcsolta le az állami pénzen futó propagandamédiaként emlegetett RT és Sputnyik csatornáit Európában, amit az ukrán kormány kérésére, náluk is megtettek.

A Google most csütörtökön azt jelentette, hogy teljesen abbahagyják a hirdetések árulását Oroszországban. Ez vonatkozik a keresésekre, a YouTube-ra, és a külsős kiadók hirdetéseire is, derül ki a Reuters cikkéből.

A rendkívüli körülményekre való tekintettel szüneteltetjük a Google hirdetéseket Oroszországban. A helyzet gyorsan fejlődik, és szükség esetén továbbra is megosztjuk a frissítéseket.

Egyelőre nehéz megjósolni, hogy milyen pénzügyi veszteségek érik a vállalatot, de a Verge szerint, a lépés jól mutatja, hogy az online világban egy komoly hadszíntér kezd kialakulni Oroszország és a Nyugat közt, és a helyzet lassan egy digitális vasfüggönyhöz kezd hasonlítani. A Google lépése egyébként nagyjából azonos azzal, ahogy a Twitter és a Snapchat is szünetelteti hirdetéseit az országban.

A Google nem sokkal azután jelentette be döntését, hogy csütörtökön az orosz hírközlési felügyelet bírálta őket, amiért az ukrajnai háborúról szóló hirdetéseket futtatott. A Roszkomnadzor úgy fogalmazott, hogy a cég felületein megjelenő hirdetések "hamis politikai információk," azok kifejezetten a orosz nézőket célozzák, hogy "egy torz képet adjanak át, a folyamatban levő eseményekről."

A cég egyébként korábban már azt is megtiltotta, hogy az orosz állami finanszírozásban levő médiumok, rajtuk keresztül osszák meg hirdetéseiket. Emellett etikai szabályzata alapján, az olyan reklámokat is letiltotta, amikkel a háborús történésekből lehetne a profitálni. Elvileg csak a háborúellenes, és a tüntetésekre vonatkozó hirdetéseket hagyták.

A Reuters szerint, Moszkva rendszeresen bírságolja azokat a szolgáltatásokat, akik nem veszik figyelembe a követeléseik. A Google egymagában több mint 32 millió rubel (jelenlegi árfolyamon több mint 100 millió forint) büntetést fizetett tavaly, úgynevezett tartalomsértésekért.

