Az ukrajnai háború kirobbanása óta a legnagyobb közösségi oldalakat, köztük a Facebookot és a Twittert is jelentős korlátozások érték Oroszországban, előbbit tulajdonképpen be is tiltotta a Kreml. A kínai ByteDance tulajdonában lévő TikTok videómegosztó az egyike azon kevés globális platformoknak, amik még mindig elérhetők, ezzel erős szerepet játszik az orosz közvélemény befolyásolásában.





A Tracking Exposed, egy európai digitális jogvédő szervezet friss jelentéséből kiderül, hogy a TikTok elvérzett a dezinformáció elleni küzdelemben: bár március elején bejelentették, hogy betiltják az új videók feltöltését Oroszországban, hetekig nem sikerült végrehajtani a korlátozásokat, aminek eredményeként elszaporodtak a háborúpárti tartalmak.





Március 6-án feltöltéstilalmat hirdettek Oroszországban, azonban egészen a hónap végéig nyitva maradtak olyan technikai kiskapuk, amik lehetővé tették a megosztásokat. A korlátozás bejelentése előtt a háborút támogató és ellenző tartalmak aránya nagyjából egyenlő volt, utána viszont teljes fordulatot vett: múlt hónapban a témában feltöltött videók több mint 93 százaléka volt háborúpárti, szinte teljesen eltűntek a háborúellenes posztok – állapította meg a kutatás.

Öncenzúra

A mostani jelentés ugyanakkor hozzáteszi, hogy a háborúellenes tartalmak csökkenése nem tudható be teljes egészében az elhibázott irányelveknek: a Kreml március 4-én bevezette az „álhírtörvényt” – betiltva az orosz narratívától eltérő, ukrajnai invázióról szóló tudósításokat –, ami visszatartotta a felhasználókat attól, hogy hangot adjanak a háborúellenes érzelmeiknek.





Oroszországban az invázió kezdetekor született egy jogszabály, amely alapján a háborúról és a hadseregről nem szabad a propagandától eltérőket állítani. Március végén Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírt egy új törvényt is, ami szerint akár 15 év börtön is járhat azért, ha valaki egy külföldön dolgozó orosz tisztségviselőről mond olyat, amit a kormány álhírnek gondol.

A TikTok vélhetően azért vezette be a jelenlegi tartalomkorlátozást, hogy megvédje a dolgozóit, és felmérje, hogyan tudnak a felhasználók biztonságosan posztolni az "álhírekről" szóló törvény nyomán. Ma már Oroszországban nem lehet új videókat feltölteni – és a kívülről érkező tartalmakat szintén betiltották –, azonban az ukrán-orosz háborúról még elérhetők a korábban feltöltött tartalmak, amelyekben a háborúpártiság és a propaganda dominál – állítja a jelentés.





Azonnali lépéseket követelnek

A nonprofit szervezet hangsúlyozta azt is, hogy a TikTok oroszországi tevékenysége átláthatatlan, a félresiklott tartalomszabályozás pedig azt eredményezi, hogy az orosz felhasználók egyoldalú és torzított képet kapnak az ukrajnai háborúról. Szerintük a videómegosztónak haladéktalanul változtatnia kéne a tartalompolitikáján, hozzáférést biztosítania az adatokhoz, és támogatnia a független tényellenőrök munkáját.



Ilir Rama, a tanulmány társzerzője azt is megállapította, hogy a megkésett tartalomszabályozás előnyös lehetett azoknak az orosz állami szereplőknek, akik szintén jelen voltak az oldalon. Ezzel szemben a TikTok közleményei szerint aktívan lépnek fel a félretájékoztatás ellen: nemrégiben közölték, hogy a moderátorok eddig több mint 321 ezer hamis fiókot távolítottak el Oroszországban, és 43 ezret Ukrajnában.





Marc Faddoul, a Tracking Exposed társigazgatója az Euronewsnak elmondta, hogy az orosz kormány korábban fenyegetőnek tartotta a TikTokot – elsősorban a sok nemzetközi, rezsimet bíráló tartalom miatt – most azonban gyakorlatilag a Kreml narratívájának népszerűsítőjeként működik. Múlt hónapban a NewsGuard tényellenőrző csapata is megállapította, hogy a felhasználók már 40 perccel azután találkozhatnak megtévesztő háborús hírekkel, hogy regisztráltak az oldalon.