E-mail kampányok és online petíciók segítségével igyekeznek meggyőzni munkáltatóikat a techcégeknek dolgozó ukránok, hogy támogassák az oroszok által lerohant országot. Olyan társaságoktól várnak beavatkozást, fellépést vagy anyagi támogatást, mint a Cloudflare internetbiztonsági vállalat, az Alphabethez tartozó Google és az Amazon - írja a Reuters.

"A vállalatoknak meg kellene próbálniuk elszigetelni Oroszországot, amennyire csak lehet, amilyen gyorsan csak lehet" - mondta Olekszij Orjeshko, a Google egyik szoftvermérnöke, aki ukrán származású amerikai. "A szankciók nem elegendők" - véli a dolgozó, aki már nyomasztja főnökeit, hogy lépjenek fel az orosz megszállókkal szemben..

Sok vállalat megszakította orosz kapcsolatait az új kormányzati kereskedelmi korlátozások miatt, de az aktivisták többet követelnek. Különösen a kiberbiztonsági cégekhez fordulnak, és arra kérik őket, hogy építések le az orosz ügyfeleiket, különösen a dezinformációt közzétevő szereplőket. Az ukrán techaktivisták szerint, ha ez megtörténik, a kiadók sebezhetőbbek lesznek az online támadásokkal szemben.

Igor Seletskiy, a Palo Alto-i székhelyű CloudLinux szoftvergyártó cég vezérigazgatója arra kérte a Cloudflare-t, hogy ejtsen több orosz hírportált.

"Tekintettel arra, hogy még Svájc is állást foglalt, úgy gondolom, fontos nyilatkozat lenne, ha a Cloudflare is ezt tenné" - írta a felsővezetőknek küldött e-mailben, amelyet megosztott a Reuters-szel. A társaság nem is zárkózott el, közölte, hogy a szankciók miatt megszüntette néhány ügyfelével fennálló szerződését, és megkezdte a Seletskiy e-mailjében megjelölt fiókok felülvizsgálatát, hozzátéve, hogy óvatosan jár el, mert a kapcsolatok megszakítása veszélyeztetné az ügyfelek biztonságát.

A szülei háza előtt a múlt héten felrobbant bombák miatt, és néhány ukrán kollégája biztonságáért aggódva, akik nemrégiben nem jelentkeztek be, Vlad Golosuk vállalatok egész sorához fordult, hogy segítsenek nyomást gyakorolni Oroszországra. Több mint egy tucatnyian, köztük biztonsági és webtárhely-szolgáltatók, közölték, hogy megteszik, amit tudnak. Néhányan már lemondtak az orosz ügyfelekről, vagy ezt fontolgatták - derül ki a Reutersnek küldött válaszokból, amelyeket Golosuk, a Brightest Minds, egy olyan cég vezérigazgatója mutatott be, amely segít a vállalkozásoknak értékesítési célpontokat generálni.

Philipp Lypniakov, aki a spanyol Glovo szállítási alkalmazásnál dolgozik, és támogatta az orosz weboldalak eltávolítására irányuló erőfeszítéseket, azt mondta, reméli, hogy az "informatikai háború" megvédi Ukrajnát.

A Google-nál a dolgozók – köztük több száz ukrán származású munkavállaló – aláírtak egy Sundar Pichai vezérigazgatónak címzett belső levelet, amelyben felszólították a keresőóriást, hogy nyújtson több segítséget Ukrajnának, és módosítsa szolgáltatásait, például a Mapset és a hirdetési eszközöket - közölte a cég egyik, névtelenséget kérő szoftvermérnöke. A Google nem kívánt nyilatkozni, de az elmúlt napokban több lépést is tett: kitiltotta az orosz állami médiát a hirdetési és terjesztési eszközökből, és növelte az ukrajnai felhasználókra vonatkozó biztonsági intézkedéseket.

Az aktivisták is keresik a módját annak, hogy megzavarják az orosz civilek életét, azzal a céllal, hogy gyengítsék a háború támogatását Oroszországon belül. Egy online petíció, amelyet Stas Matviyenko, a Los Angeles-i Allset éttermi rendeléselőkészítő cég vezérigazgatója szervezett, felszólította a szórakoztató, fizetési, randi- és egyéb alkalmazások amerikai fejlesztőit, hogy blokkolják az oroszországi hozzáférést.

A Big Tech pénzügyi és ellátási láncának ereje is segíthet: a Szilícium-völgyi székhelyű Nova Ukraine humanitárius segélyszervezet arra kérte az Amazont, hogy a szomszédos országokba, például Lengyelországba tartó teherszállító repülőgépein és járművein a kötszerek és más létfontosságú ellátmányok elhelyezésével segítsen.

Az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.