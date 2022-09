Az elnöki rendelet nagyobb jogkörrel ruházza fel az 1975 óta létező Külföldi Befektetések Bizottságát (Committee on Foreign Investment in the United States - CFIUS) annak érdekében, hogy javuljon a külföldi beruházások felülvizsgálatának gyakorlata, és biztosítsa, hogy az előírások alkalmazkodjanak a növekvő nemzetbiztonsági fenyegetésekhez - írja a Fehér Ház közleményére hivatkozva az MTI.

A bizottság jogkörei korábban a kifejezetten nemzetbiztonsági érdekeket érintő, például katonai jellegű befektetések, felvásárlások ellenőrzésére voltak hivatottak. A mostani rendelet alapján kiszélesedik a jogköre és vizsgálhatja azokat az ügyleteket is, amelyek azt eredményezhetik, hogy ellenséges külföldi érdekeltségek megszakítják az amerikai beszállítói láncokat, ide értve az amerikai szempontból partneri, és szövetséges országokat is.

Cél a kínai technológiai beruházások megakadályozása

Az elnöki rendelet nem nevesíti Kínát, de ahogy a New York Times összefoglalója rámutat, pontosan ugyanazt a 10 ágazatot nevezi meg, amelyeket Kína 2015-ös "Made In China 2025" iparfejlesztési programja azonosított, mint a kínai gazdaság számára meghatározó, magas-hozzáadott értéket képviselő ágazatok, és amelyekben domináns szerepre törekszik. Ezekkel kapcsolatban az amerikai kormány úgy fogalmaz, hogy "alapvetők az amerikai technológiai vezető szerep fenntartása és ilyen módon a nemzetbiztonság szempontjából is".

A lap szerint az elnöki rendelet célja, hogy kiterjessze a szövetségi kormányzat jogkörét a kínai technológiai beruházások blokkolására az Egyesült Államokban, és korlátozza a kínaiak hozzáférését az amerikaiak személyes adataihoz - ami minden bizonnyal fokozza a feszültséget Pekinggel.

A Fehér Ház közleménye alapján az elnöki rendelet felhatalmazást ad arra a külföldi befektetések bizottságának, hogy mérlegelje az adott ágazatokban jelentkező növekvő kockázatokat is, amelyek egy-egy felvásárlásból származnak, ha az "érzékeny technológia átadásával járhat kulcsfontosságú iparágban, vagy más módon sértheti a nemzetbiztonságot" - írta az MTI.

A CFIUS-nak emellett a jövőben a kiberbiztonsági kockázatokat is mérlegelnie kell egy-egy külföldi befektetés esetén, amennyiben az nemzetbiztonsági fenyegetéssel párosul, illetve amerikaiak kényes adatait érinti.