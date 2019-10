Úszó okosotthon hirdeti a Bond-filmek technokultúrájának elérhetőségét

A kikötőiről is híres Gdansk lett a helyszíne az ABB demonstratív építkezésének; egy úszó lakásról bizonyították be, hogy gond nélkül "felokosítható".

A Lengyelország északi partján fekvő Gdansk a kikötőiről és változatos építészetéről egyaránt világhírű. E környezetbe került a modern tervezést és élvonalbeli technológiát hirdető Flohotel. Az úszó, egylakásos apartmanház kabint a Motlawa folyó partjához rögzítették, és mint azt a háztulajdonos Maciej Nowakowski (a Floating Gdansk vállalkozás társalapító vezérigazgatója) elmondta: olyan modern életteret szerettek volna létrehozni, mely "azokat a különleges igényekkel érkező vendégeket szolgálja ki, akik többre vágynak egy átlagos szállodánál".

Az apartman összeszerelése - a moduláris szerkezetnek köszönhetően - csupán két napot igényelt, a Flohotel teljesen légkondicionált, van benne nagyméretű franciaággyal berendezett hálószoba, mindennel felszerelt főzőfülke, étkező és tágas nappali is - és persze: egész falas, folyóra néző panorámaablak is.

Ami pedig az "okosságot" illeti: a korszerű, testre szabható vezérlőrendszernek (ABB-free@home) köszönhetően akár a dekoratív vezérlőegységen, akár az erre fejlesztett okostelefon-alkalmazáson keresztül az apartman teljes irányítása (fűtés, világítás és légkondicionálás, ahogy a sötétítés és a padlófűtés is) egy kézből megoldható. De van előre beprogramozható "szobahangulat" -funkció is, és a rendszerépítőnek arra is futotta, hogy a kombinálhatóság és szabályozhatóvá tétel mellett idő-, és energiamegtakarítási kritériumoknak is megfeleljen.

"A legtöbb vendégünk először meglepődik, mennyire automatizált a Flohotel. Néhányuk megijed, hogy talán túl bonyolult lesz használni, de aztán hamar rájönnek, hogy milyen egyszerű és intuitív a rendszer, és értékelni kezdik, hogy a technológia milyen nagy mértékben képes javítani ott-tartózkodásuk minőségét" - magyarázta Nowakowski. Jaroslaw Grabowski, az ABB képviselője mindehhez azt tette hozzá, hogy a hotel első kézből nyújt tapasztalatot ahhoz, hogy a Bond-filmeket idéző intelligens technológiákat akár a saját otthonukba is beszerelhetik.