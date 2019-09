Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Változik a HBO sugárzása - örülhetnek a tévénézők

Változnak a HBO és Cinemax csatornák terjesztési paraméterei, melynek pozitívumait a nézők is tapasztalhatják majd - írja a Dtvnews

Megszűnik az SD jel kijátszása, kizárólag HD-ban terjesztik majd a HBO-t és a Cinemaxot - olvasható a szakportálon.

Mivel sok kábelszolgáltató SD-ben (is) továbbítja a csatornákat, így ezt a jelet a jövőben majd nekik kell előállítani, ezért a csatornák nagyfelbontású változatainak logójáról lekerül a HD jelölés.

Pozitív változás lehet előfizetői szempontból (leginkább kábelhálózatokon lesz tapasztalható, a műholdas szolgáltatók erősen spórolnak a sávszélességgel), hogy a tervek szerint a HBO HD video sávszélessége a mostani 7 Mbps-ről 10 Mbps-ra növekszik. A Cinemax HD csatornák jelenleg VBR-ben (változó bitráta) mennek, 7.6 Mbps átlag és 12 Mbps maximális sávszélességgel, ezt az értéket 9 Mbps CBR-re (konstans bitrára) állítják át, a jelenlegi tervek szerint.

A hangsávok tekintetében továbbra is csak a HBO HD-n lesz magyar nyelvű Dolby audio, ez a HBO2 HD és HBO3 HD esetében csak angol nyelven érhető el. A Cinemax HD-k továbbra is Dolby audio nélkül maradnak, bár ezeknél is tervben van a bevezetése.