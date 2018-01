Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Véget vetnének a gyűlölködő kommenteknek

Határozottabb fellépést sürget az unió a nemkívánatos internetes posztok ügyében az információtechnológiai szolgáltatók részéről, ezért szabályzási szigorítást készít elő – hangzott el az Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában.

A lépés egyik oka, hogy az Európai Bizottság szerint még mindig sokáig tart az ilyen posztok eltávolítása az internetről, a hivatalos statisztikák szerint 30 százaléknál nagyobb az arány, amelyeknek az eltávolítása négy hétnél tovább tart. Ezek többsége gyűlöletbeszéd, de egyre többször fejezik ki a terroristákkal való szolidaritást - mondta Keleti Artúr biztonságpolitikai szakértő.

A biztonságpolitikai szakértő szerint először azonosítani kellene ezeket a tartalmakat, majd utána esetleg automatikus folyamat, akár mesterséges intelligencia is törölhetné ezután ezeket a kommenteket - olvasható a Híradó.hu-n.

Az idő még ezeknél is szűk keresztmetszet, valamint a visszajelzés is, illetve a káros tartalmak újra feltevése elleni szabályozás azonban lehet még kidolgozás tárgya úgy is, hogy ezeknek a tartalmaknak a 90 százalékát a szolgáltatók maguk teszik elérhetetlenné, azonban az EU szeretné, ha nem csak azok határoznák meg, mi számítana káros tartalomnak, és mi nem.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK