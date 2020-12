Végre rászánták magukat a változásra a cégek, közben a túlélésük is a tét

Közhellyé vált, hogy a koronavírus-járvány felgyorsította a vállalkozásoknál a digitalizációt, de túlnyomórészt csak az alapfejlesztéseket hajtották végre. Kezdik felfedezni a transzformáció előnyeit, de sokan félnek, hogy elérték a határaikat és évekig tarthat, mire újra rendes bevételt tudnak elérni. Most ez útját állhatja a digitalizáció folytatásának - többek között ez derült ki a Dell harmadjára elkészített Digital Transformation Index kutatásából.

Még 2016-ban indította el a Dell a transzformációs kutatását, amelyet kétévente frissítenek 18 ország 12 iparágának 4300 vállalkozásáról készített felmérésével.

Alapvetően azt vizsgálják, világszerte hol tartanak a cégek a digitális átalakulás útján, és az idei mérésnek az ad különös aktualitást, hogy a koronavírus-járvány adott egy komoly lökést a társaságok technikai fejlődésének, azok is rákényszerültek a home office elvárások és járványügyi korlátázások miatt a beruházásokra, amelyek eddig nem léptek ebbe az irányba. A kiugrás meg is volt, de egyelőre még kérdéses a jövő, ha közben a tervezgetés már komolyan része a vállalatok jövőképének.

Hirtelen jelentkezett egy kényszer, ami miatt mindenkinek lépnie. Az pedig már most látszik, hogy a jövő rendkívüli rugalmasságot vár el az egyéntől és a vállalatoktól is, amihez szükséges egy technológiai fejlődés, ami ezt lehetővé teszi - mondta Rakoncza Zsolt, a Dell Magyarország vezérigazgatója. A vizsgált vállalatok 80 százalékánál gyorsult a digitalizációs trend, 79 százalékban a cégeknek valamennyire még az üzleti modellje is megváltozott a világjárvány miatt.

A digitálisan legérettebb cégek száma 6 százalékkal nőtt. A digitális befogadók, vagyis akik átgondolt digitalizációs terveket dolgoztak ki az elmúlt időszakban, beruházásokba kezdtek és innovatív folyamatokat indítottak, két év alatt 16 százalékkal nőtt, így arányuk az összes vállalat között 39 százalék.

Az előző években nem volt igazi digitalizációs kényszer, mindenki kivárt, azt figyelte, hogy másoknál, riválisoknál hogyan vállnak be ezek a fejlesztések - mondta Frankó-Csuba Dea jövőkutató. Példaként a bankokat említette, amelyeknek gyorsan a fejére nőtt a Revolut vagy a Transferwise, és kénytelenek voltak lépni.

Most beindultak a fejlesztések, de ahogy a koronavírus berúgta az ajtó, nem változott a cégek működése igazán: egyelőre a meglévő kompetenciákat ültetik át informatikai megoldásokra. A következő lépés lesz, hogy új képességeket sajátítsanak el a digitalizáció révén - tette hozzá a Dell szakértője.

Úgy látja, hogy egyelőre még csak az első lépéseket indította el a koronavírus-járvány, de elérhető már az, hogy például valós idejű termelésoptimalizálás felé lépjenek el a vállalkozások, az sincs már messze, hogy a cégek modellt is váltsanak a fejlesztések részén. "Az lesz az izgalmas, amikor ezeket a radikális lépéseket megtették, a mindennapi rutin része lesz.

Az alapfejlesztésekre jutott idő

A cégek 80 százalékánál mondják azt, hogy felgyorsultak fejlesztések, de megoszlik, hogy hol és mi változott. A kiberbiztonságra 48 százalék mondta azt, hogy komoly haladást ért el, az otthoni munkavégzés 44 százaléknál került előtérbe, míg a digitális ügyfélélmény fejlesztése felé 38 százalék. Utóbbi kategóriába az is beletartozik, hogy a társaságok belső szervezeti kultúráját megtartsák, lehetősége legyen a dolgozóknak egymással kötetlenül kommunikálni.

Az adatok kihasználása, elemzése elengedhetetlen, hogy a vállalatok fejleszthessék szolgáltatásaikat, termékeiket. Részben itt jelentkezik az üzleti modell átalakítása, amit a megkérdezett cégek 41 százaléka mondta azt, hogy tett ebbe az irányba lépéseket, részben sikerült is ezt megvalósítaniuk a szakértő beszámolója alapján.

A járvány ugyan gyorsította Rakoncza szerint a folyamatokat, de az akadályok ettől még nem szűntek meg. A társaságok ezért azt mondták, hogy a leginkább az adatvédelmi és kiberbiztonsági kihívások, valamint a költségvetésük és a források hiánya hátráltatta a folyamatokat. Kevesebben jelezték, hogy nehezen tudnak következtetéseket levonni a tevékenységükre vonatkozó, most kinyert digitális adatokból. A fő probléma, hogy túl sok az információ, nehéz közöttük szelektálni, mert hirtelen megugrott az adatmennyiség a gyors transzformáció miatt. De sok vállalat szembesült azzal is, hogy még éretlen náluk a digitális kultúra, hiányoznak a kompetenciák arra, hogy kihasználhassák a most a munkafolyamatokba épített innovatív rendszereket. Arra már egyre kevesebben hivatkoztak, hogy nem megfelelő az eszközparkjuk, gyenge az informatikai infrastruktúrájuk.

Minden harmadik cégvezető attól tart, hogy nem éli túl az elkövetkező néhány évet, 60 százalék pedig attól tart, hogy ugyan megmarad a vállalkozása, de évekig tarthat, míg visszatér a jövedelmező működés - ismertette az eseményen a Dell vezérigazgatója. A járvány felpörgette átalakulás ellenére is úgy érzi a cégvezetők 50 százaléka, hogy nem lépett elég gyorsan a digitalizációban. Közben a vállalatirányítók 89 százaléka büszke a csapatára, hogy alkalmazkodni tudtak a helyzethez.

Frankó-Csuba Dea jövőkutató szerint a vállalatoknál egy óriási kockázatot jelent, hogy bár büszkék a vezetők a dolgozókra, de sokuk érzi úgy, hogy a munkatársak egyszerűen kiégtek, kifáradtak az átállás miatt. Közben nem szabadna most leállni, haladniuk kellene előre, hogy a digitalizációban rejlő lehetőségeket kihasználhassák.

A vállalatoknak is meg kell találniuk az új digitális képességeket, amivel nemcsak hatékonyabbá teheti a működését, de javíthat is a működésén. A kutatás szerint 96 százalék az adatok gyűjtését és elemzését jelölte meg akként, ami segítette az alkalmazkodásukat, a válságban való túlélésüket a járvány közepette. Ami viszont inkább a fejlődési irányokra vonatkozik, hogy 74 százalék talált új digitális kiszolgálási lehetőségeket, amivel javíthatott az ügyfelek igényeinek kielégítésében - sorolta Rakoncza Zsolt.

A beruházásokat nézve az látszik, hogy a járvány alatt az alapvető technológiákra kellett költenie a cégeknek, de még most is vannak elmaradásaik. 43 százalékban tervezik, hogy a kiberbiztonsági megoldásokra költenek, 39 százalékuk az adatkezelő rendszerek implementálására, 37 százalékuk az 5G infrastruktúra kiépítésére fordítana forrásokat. A feltörekvő technológiáknál a leggyakrabban tervezett fejlesztés a mesterséges intelligenciára épülő algoritmusok bevetése, amit 32 százalék építene be a működésébe, kereskedelmi, ipari robotikai beruházásokat 29 százalék tervez.