Veszélyes hibát tártak fel a Microsoft Teamsben

Hamarosan új Start menü költözik a Windows 10-be, de egy kis trükközéssel már most is kipróbálható a fejlesztés. Hivatalosan csak idén ősztől lehet kipróbálni az új Windows 10-es Start menüt, ám aki már most megnézné, milyen lett a fejlesztés, egy frissítés telepítésével elérhetővé teheti azt számítógépén.