A jutalomalapú hirdetések ugyan gyakoriak a mobil- és közösségi médiás játékokban, a jól ismert asztali gépeken és konzolokon eddig nem igazán találkoztunk 30 másodperces szpotokkal. Az Activision Blizzard kiadóvállalat például amellett, hogy teljes képernyős hirdetéseket futtat a Candy Crush Saga vagy a Call of Duty: Mobile telefonos játékaikban, konzolon mégsem teszik.

Alternatívája persze eddig is volt, amikor virtuális hirdetőtáblákon vagy más, játékon belül elhelyezett plakátokon lehetett találkozni különböző reklámokkal: A National Basketball Association (NBA) vagy a FIFA konzoljátékaiban is voltaképpen a liga szponzorainak márkajelzései jelennek meg a virtuális arénákban.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Nagyon jó hírt kaptak a nosztalgiázó Xbox játékosok

A gamerek inkább elkerülnék

A mobiljátékok egyik pénzügyi alappillérének számító, beépített hirdetésektől eddig azért féltek a konzolos- és PC-s fejlesztők, mert – ugyan a technológia megnyitná a pénzcsapot – a gyakorlatban mindig tartani kell a játékosközösség haragjától. John Frelinghuysen, a L.E.K. Consulting tanácsadó cég ügyvezető igazgatója szerint:

Mivel a keményvonalas játékosok hozzászoktak ahhoz, hogy több mint 60 dollárt fizessenek egy videójátékért, nem biztos, hogy egy reklámokkal támogatott élményhez igazodnak.

Viszont ahogy haladunk a közép- vagy alkalmi szintű játékosok felé, akik javarészt ingyenes tartalmakkal vagy előfizetéses szolgáltatásokon keresztül játszanak, a piac egyre nyitottabbá válik.

Az EA is felszólalt

Aztán felröppent, hogy a videojáték-ipar egyik vezető fejlesztő- és kiadócége (Electronic Arts) is besorolt a Hi-Rez Studios – ami Kína egyik legnagyobb technológiai vállalatának (Tencent) támogatását élvezi – mellé, és az elsők között álltak össze a PlayerWON nevű hirdetési platformmal, ami többnyire számítógépes és konzolos videóreklámokkal házal.

Az amerikai Simulmedia televíziós reklámcég tulajdonában lévő oldalt pedig pont arra tervezték, hogy unalomig ismert spotokat csempészhessen számítógépes és konzolos felületekre. Ugyanakkor az EA szóvivője szerint a konzolos címek integrált hirdetései jelenleg nincsenek napirenden, valamint nem írtak alá semmilyen megállapodást ennek megvalósítására – írja a GamesIndustry.biz az új partnerségről.

Van ahol beválik

A vállalat korábban már készített egy kísérleti reklámkampányt az ingyenesen letölthető, többszereplős Smite online játékhoz, ahol – a mobilos hirdetésekhez hasonlóan – egy 15-30 másodperces videó megtekintéséért cserébe játékon belüli jutalmakat – in-game valutától kezdve, egészen a saját karakterünk kinézetét módosító elemekig – kaphattak a felhasználók.

A vizsgálat arról számolt be, hogy a felhasználók 22 százaléka sokkal nagyobb valószínűséggel játszott olyan címmel, amely ilyen hirdetéseket tartalmazott, valamint 11 százalékuk magasabb arányban költött pénzt alkalmazáson belül. Az ilyen reklámok kisebb költségvetéssel készülnek és jóval hatékonyabbak, mint a márkaintegrációk, ezért elméletben hirdetői oldalról is kedvező befektetés. Kiderült továbbá az is, hogy a felhasználók akár napi 10 hirdetést is hajlandók megnézni, ha cserébe díjmentes előnyöket szerezhetnek az adott játékban.

A szóban forgó reklámcég régebb óta elemzi a konzolos hirdetések fogadtatását, év végéig további 12 címnél terveznek játékon belüli hirdetéseket indítani.

Lehet, hogy nem fogják szeretni, de legalább elmondhatják, hogy: „pár pontért vagy csatapajzsért megnézem a reklámot."

– mondta Dave Morgan, a Simulmedia vezérigazgatója és alapítója, majd hozzátette, hogy nemrégiben kérték fel Dave Maddent, aki korábban az EA játékon belüli hirdetésekért és márkakapcsolatokért felelős vezetője volt, hogy vezesse a reklámcég konzoljátékokba való betörését. Ami azért érdekes, mert Madden az otthoni platformokon meglévő ingyenes játékokkal kapcsolatban úgy nyilatkozott az Axiosnak, hogy a gamerek több mint 90%-a valójában soha nem költ pénzt rájuk.