Visa-bankkártyája van? Fontos változás ért el Magyarországra

A Visa és a Google egyes kártyakibocsátókkal együttműködve kiterjesztik a Google Pay szolgáltatást, amely most újabb 10 európai országban vált elérhetővé, köztük Magyarországon is - közölte a bankkártyás pénzügyi technológiai cég. Egyre többen fizetnek már mobiltelefonnal, ha lehetőségük van rá az adataik szerint.

Az európaiak fizetési szokásai hatalmas átalakuláson mennek keresztül. A vásárlók egyértelműen az érintésmentes fizetést részesítik előnyben, a Visa tapasztalatai szerint jelenleg a személyes fizetések 80 százaléka érintés nélkül történik Európában. A fizetési szokásokban történő elmozdulás már a globális járvány előtt látható volt, de kétség nem férhet hozzá, hogy ez a trend felgyorsult, amióta az életünk drámaian átalakult az év elejétől kezdve - kezdi közleményét a Visa, amelynek hat európai országban folytatott kutatása szerint átlagosan a fogyasztók 34 százaléka használ mobiltárcát - de Norvégiában ez a szám eléri a 84 százalékot is.

A mobillal fizetők a kényelmet jelölték meg a váltás fő okaként, de előnynek tartják azt is, hogy a mobiltelefonnal végrehajtott fizetéseket a Visa token technológiája támogatja, amely alapvető szerepet tölt be ügyfeleink csalás elleni védelmében. Az idei év során bekövetkező változásokkal párhuzamosan a társaságnál azt tapasztalták, hogy a csalások csökkenése a 25 százalékot is elérte az európai Visa kártyáknál 2019 hasonló időszakához képest.

A Visa jelenleg azon dolgozik, hogy egész Európában lehetővé tegye a mobileszközökkel történő fizetést. Így a Visa és a Google egyes kártyakibocsátókkal együttműködve kiterjesztik a Google Pay szolgáltatást, amely most újabb 10 európai országban vált elérhetővé, köztük Magyarországon is. Ez azt jelenti, hogy az Android eszközzel rendelkező ügyfeleknek itthon is lehetősége nyílik Visa kártyájukkal ezt az egyszerű és biztonságos fizetési módot használni azon kibocsátóknál, akik erre már felkészültek.

A mostani bővüléssel jelenleg már Európa közel 30 országa élvezheti a Visa és a Google érintésmentes fizetési technológiáinak előnyeit.

A múlt héten a Google Pay-be más szolgáltatók kártyái is bekerültek.