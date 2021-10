A pedagógusok számára kialakított és ingyenesen elérhető e-learning továbbképzés a jövőben már nemzetközi módszerekkel kiegészülve kíván továbbra is támogatást nyújtani a tanárok számára a digitális térben való eligazodáshoz.

A telekommunikációs vállalat szerint a digitális oktatás a jövőben egyre nagyobb szerephez jut majd az offline oktatásban is. A Vodafone Csoport januárban bejelentette, hogy a Vodafone Group Foundation a következő 5 évben összesen 20 millió euróval támogatja a helyi Alapítványok digitális készségeket fejlesztő oktatási programjait. A „SkillsUpload Jr.” program a befektetés részeként jött létre, hét páneurópai ország alapítványának – német, magyar, holland, portugál, román, spanyol és török alapítványok – közreműködésével.

A kezdeményezés alapvető célkitűzése, hogy képessé tegye az oktatókat és a diákokat egyaránt a digitális technológiák magabiztos és kreatív használatára. A Vodafone Magyarország Alapítvány az elmúlt másfél évben már számos olyan kezdeményezést indított E-skola oldalán, amelyek pedagógusokra, diákokra és szülőkre fókuszáltan szolgálják ezt a célt.

Az IKT eszközök a tanórán kurzusnak eddig mintegy kétezer résztvevője van. Számos pozitív visszajelzés érkezett az anyag hasznossága, felhasználhatósága és beépíthetősége kapcsán. Most nyitottak a diákok és a szülők felé is: netszülő kurzusaik segítenek eligazodni a szülőknek a digitális világ útvesztőjében és fejlesztés alatt áll diákoknak szóló internetbiztonsággal foglalkozó interaktív, játékos képzésük is.