Csúcstechnológiás kiberbiztonsági eszközöket kapott az Óbudai Egyetem

A Vodafone Magyarország nagyértékű kiberbiztonsági eszközökkel támogatja az Óbudai Egyetem Bánki Donát Kar biztonságtechnikai mérnöki képzését.

A Vodafone Magyarország három darab, nagyértékű kiberbiztonsági csúcstechnológiai eszközzel támogatja az Óbudai Egyetem Bánki Donát Karának kiberbiztonsági mérnökképzését - jelentette be a Vodafone Magyarország. A szolgáltató és az egyetem együttműködése még 2017-ben kezdődött, amikor is a Vodafone 4G labort létesített az egyetemen.

A most felajánlott kiberbiztonsági rendszert egyrészt a kiberbiztonsági mérnökképzés hallgatói fogják használni gyakorlati képzésük során, másrészt pedig a doktori iskola doktoranduszainak kutatásait fogják segíteni. A felajánlott eszközök a hálózati forgalomban megjelenő gyanús események viselkedéses alapú detektálását és elemzését teszi lehetővé. Ezen eszközök a legmodernebb technológiát képviselő, többek között heurisztikát, kód- és statisztikai elemzést, emulációt és gépi tanulást használó, szignatúramentes dinamikus elemzőmotorjukkal képesek a fejlett, akár 0. napi (Zero Day) támadások felismerésére és analizálásra. Szerepük, hogy a már jól ismert és mindenhol használt kiberbiztonsági eszközök (pl. tűzfalak, vírusírtók stb.) védelmét megkerülni képes fejlett (úgynevezett APT) támadásokat is felismerjék.

A telekommunikációs cég közleménye szerint az egyetem rendelkezésére bocsátott eszközök a hagyományos kiberbiztonsági eszközökhöz képest sokkal fejlettebbek, magas védelmi szintet képviselnek, ezzel olyan információkat biztosítanak, amit a hagyományos kibervédelmi eszközök nem tudnak. Ezáltal pedig lehetőség nyílik a naprakész gyakorlati és elméleti tudással rendelkező kiberbiztonsági mérnökök képzésére.

Az Óbudai Egyetem támogatása rendkívül fontos számunkra, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy a jövő mérnökei és IT szakemberei olyan világszínvonalú képzésben részesülhessenek, melynek segítségével naprakész és piacképes tudással felvértezve léphetnek a munkaerőpiacra - mondta Orbán Anita, a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese, aki szerint a Vodafone kötelességének érzi és egyben a cég érdeke is, hogy a kiberbiztonság kérdéskörére kiemelt figyelmet fordítsanak, hiszen az adatok jelentik a legfontosabb értéket.

Felidézte, hogy az Egyetem vezetése két évvel ezelőtt döntött a kiberbiztonsági kutatások fejlesztéséről, azzal a szándékkal, hogy a terület zászlóshajójává váljon. Ebből adódóan nagyobb hangsúlyt helyez a különböző kutatás-fejlesztési lehetőségek kiaknázására, a terület további fejlesztése - mondta Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, aki szerint ezért is különösen nagy jelentőségű a Vodafone csúcstechnológiás kiberbiztonsági eszköztámogatása az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara számára, melynek hallgatói is nagy hasznát vehetik a jövőben.

Az együttműködést támogatási szerződéssel hitelesítették a felek február 17-én - közölte a cég.