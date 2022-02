A Vodafone mintegy 9000 közvetlen és közvetett munkahelyet teremt hazánkban, jelenleg több mint 3,8 millió ügyfele van, és a 2020-2021-es pénzügyi évben 800 millió euró összbevételt ért el.

2019-ben, a hazai szolgáltatók közül elsőként a Vodafone hozta el az 5G mobilhálózatot, amelyet azóta Budapest szinte teljes területén, számos vidéki városban, köztük több balatoni nagyvárosban vehetnek igénybe az ügyfelek. 2021 nyarán a vállalat mutatta be az ország első élesben működő privát 5G hálózatát a Foxconn komáromi gyárában, majd nem sokkal később bejelentették, hogy Európa legnagyobb okos vasúti logisztikai terminálján, az East-West Gate-n is a Vodafone fogja kiépíteni a privát 5G hálózatot, melynek köszönhetően a világon elsőként távolról irányítják majd a szárazföldi terminál teljesen automata, egészen finom mozdulatokra is képes óriásdaruit.

Előbbiek mellett a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemre is elvitte a hálózatot, a szolgáltató ugyanis saját frekvenciakészletéből 40 MHz-et biztosított a BME-n épülő kísérleti 5G hálózat létrehozásához.

A Vodafone Alapítvány hosszú évek óta aktív szerepet vállal a digitális oktatás minél szélesebb körű elterjesztésében – kezdetben a Digitális Iskola Program keretében a hátrányos helyzetű térségekben élő tanárokat és diákokat támogatták, az utóbbi időszakban pedig az évek során felhalmozott tudást ingyenesen elérhető edukatív e-learning képzések által adják át.

Az oktatás mellett az egészségügy is kiemelt területnek számít a Vodafone Magyarország számára: a segélyhívás folyamatát digitalizáló ÉletMentő applikáció mellett a Vodafone Alapítvány számos digitális egészségügyi fejlesztést támogat a Vodafone Digitális Díj révén, továbbá a vállalat az Innomed Medical Zrt.-vel közösen 5G hálózaton továbbított röntgen felvételt mutatott be 2020-ban, az idei évben pedig egy mesterséges intelligencia alapú távdiagnosztikai fejlesztésre hívták fel a figyelmet.

eSIM, ecoSIM



A vállalat az elmúlt években több tonna műanyagot spórolt meg a SIM kártya tartók méretének csökkentésével, majd az eSIM és ecoSIM bevezetésével, továbbá a vállalat irodáiban és üzleteiben bevezetett fenntarthatósági intézkedésekkel.

A Vodafone európai hálózata 100 százalékban megújuló energiaforrásokkal üzemel, továbbá, hogy a Vodafone Magyarország múlt év szeptemberében bejelentette, hogy teljes gépjárműflottáját környezettudatos autókra cseréli. A vállalat céljai közé tartozik, hogy 2040-re nettó nullára csökkentsék az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását.