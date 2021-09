Már csak néhány hetet kell várni a Windows 11 megjelenéséig, addig viszont a Microsoft folyamatosan azon dolgozik, hogy a lehető legtöbb új funkciót kipróbálhassák a tesztverzió felhasználói. A legújabb frissítéssel már a Lomtár is megváltozik, így ez az alkalmazás is modern külsőt és egyszerűen kezelhető felületet kap – írja a PCWorld.

A Windows Insider program résztvevői már letölthetik a Windows 11 Build 22454.1000 verziót, amelyben láthatóak a Lomtárra vonatkozó újítások.

A vállalat nemrégiben mutatta be, hogy az új operációs rendszer sötét módja is különbözni fog a Windows 10-hez képest, illetve a Microsoft felújítja a Teams és az Edge felületét is. Sőt, a cég fejlesztői különös hangsúlyt fektetnek a rendszer teljesítményoptimalizálására, így hatékonyabbá válik a felhasználók számára a munkavégzés és a mindennapi tevékenységek is.

A megújuló Lomtárral kapcsolatban pedig kiderült, hogy az asztali ikonról jobb kattintással elérhető menün keresztül hozzá lehet majd férni a Windows 11 különböző hasznos eszközeihez. Egyszerűbb lesz rögzíteni a megújult Start menüben a Lomtár ikonját is, tehát lényeges, hogy a Windows 11-gyel könnyebbé válik a navigáció, és gyorsabban elérhetőek lesznek az egyes funkciók és adatok a Lomtáron keresztül is.

A Windows 11 október 5-én jelenik meg az új eszközökkel, és fokozatosan bővülni fog a támogatott eszközök köre.