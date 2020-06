Windows-frissítés: komoly gondok vannak a legújabb verzióval

Az Intel Optane memóriájával felruházott rendszereken sokan panaszkodnak működési zavarokra a felhasználók, akik telepítették a Windows 10 May 2020 Update-et.

Az Intel megerősítette, hogy a Windows 10 May 2020 Update gondokat okozhat az Intel Optane memóriák bizonyos típusainál. Korábban néhány felhasználó a Twitteren jelezte a problémákat: arra panaszkodtak, hogy nem lehet betölteni az iaStorAfsServiceApi.dll fájlt, és egy későbbi tweetben a Microsoft Education is megerősítette, hogy a jelek szerint a memória nem kompatibilis a májusi kiadással - írja a PC World, amely szerint a probléma az Intel Optane Memory H10-et és az eredeti Optane Memory M10-et érintik. A gyakorlatban lassultak a gépek, vagy dll-hibára hivatkozva nem töltöttek be bizonyos programokat.

A felhasználók szerencséje, hogy a májusi frissítést a Windows még nem telepítette magától, ha az csak úgy érhető el, ha kifejezetten a Windows Update-en keresztül telepítik. Az Intel közben kiadott egy dokumentumot, amelyben lépésről lépésre elmagyarázza, mi a teendő, ha valaki véletlenül az említett hibába futott és frissítette a rendszerét.

A Windows 10 frissítéseivel alaposan meggyűlik a Microsoft baja, már több hibát is teremtettek ezek, mint amennyit megoldottak. A szoftvercég viszont igyekszik ezeket a lehető leggyorsabban javítani is.