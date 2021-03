Új kezdeményezést indított útjára a Vodafone

A Vodafone Magyarország kezdeményezésére, a Lenovo Magyarország és a BOOKR Kids társalapításával elindul a Women in Technology Hungary Egyesület, amely a technológia területén tevékenykedő nőket kívánja összefogni - jelentette be Amanda Nelson a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.

Az EU-ban a tagállamok digitális gazdaságának és társadalmi fejlettségének mérésére használt DESI mutató 2020-as adatai alapján Magyarországon az infokommunikációs (IKT) szakemberek a teljes munkaerőpiac tekintetében az EU többi tagállamához hasonló arányt képviselnek (Magyarország 3,7, EU 3,9 százalék). Ugyanakkor a női IKT-szakemberek aránya rendkívül alacsony Magyarországon, az összes hazai munkavállalónak mindössze 0,7 százalékát képviselik, szemben az EU 1,4 százalékos átlagával.

A szolgáltató e helyzet javítása érdekében a WiTH Egyesület megalapításával egy olyan közös tudásmegosztó és kapcsolatépítő platformot kíván létrehozni, amely egyfelől párbeszédet generál a szervezet tagjai között, másfelől inspirációt, mentoringot és szakmai segítséget nyújt a jövő női generációja számára.

Az akcióval a nemzetközi nőnapon a női esélyegyenlőség fontosságára szeretné felhívni a figyelmet a Vodafone. Az egyesülethez társalapítóként csatlakozik Lukács Anita, a Lenovo Magyarország ügyvezető igazgatója, valamint Horváth Dorka, a BOOKR Kids alapítója és ügyvezetője - jelentette be a Vodagfone Magyarország ügyvezetője, Amanda Nelson.

A technológiában tevékenykedő nők támogatására több nemzetközi példa létezik. Az egyik legismertebb és egyben Európa legnagyobb ilyen jellegű tech konferenciája, a European Women in Technology, amelyen egy előadássorozat keretében általában a világ minden tájáról érkező, a technológiai szektorban tevékenykedő befolyásos és inspiráló nők szólalnak fel. Ezen kívül számos, a világ különböző pontjain működő, a technológiában dolgozó nőket összefogó szervezet létezik, azonban Magyarországon jelenleg nincs kifejezetten a nők technológiai szerepét erősítő program vagy szervezet. Ezt az űrt kívánja betölteni a Vodafone Magyarország kezdeményezésére megalakuló Women in Technology Hungary Egyesület (WiTH).

Hiszünk abban, hogy az üzleti sikerek egyik elengedhetetlen eleme a diverzitás, amely különösen fontos a technológia területén, ahol továbbra is nagyon kevés női szakértő van. A Women in Technology Hungary Egyesület megalapításával célunk, hogy összefogjuk az iparág különböző területein tevékenykedő nőket, párbeszédet indítsunk, példát mutassunk a jövő női generációjának - mondta Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.

A Women in Technology Hungary Egyesület összhangban van a Vodafone globális céljával, miszerint 2025-re a legjobb munkahellyé szeretne válni a nők számára. Ennek érdekében a szolgáltató szeretné elérni, hogy 2030-ig a vezetői pozíciók legalább 40 százalékát nők töltsék be a vállalatnál. A 2025-re megfogalmazott célkitűzést szolgálja továbbá a számítástechnika iránt érdeklődő lányoknak szervezett #CodeLikeaGirl workshop, a vállalat szülési szabadságra vonatkozó globális irányelve, a hosszabb kihagyás után a munkaerő piacra visszatérő nők visszaintegrálását segítő ReConnect program, valamint a Vodafone családon belüli erőszakra vonatkozó irányelvei. A Vodafone intézkedéseinek, programjainak mindegyike a nők technológia területén betöltött szerepének növelését és a nemek közti egyenlőség megteremtését szolgálják, csak úgy, mint az újonnan megalakuló Women in Technology Hungary Egyesület - hangsúlyozza a cég közleményében.

Fotó: Vodafone Magyarország

Az egyesület egyik társalapítója, Lukács Anita a Lenovo Magyarország ügyvezető igazgatója az egyesület elindításával kapcsolatban egyrészt arra mutatott rá, hogy a Lenovo is különös figyelmet fordít a diverzitásra és a női esélyegyenlőségre. Ennek keretében a cégnél szintén vannak a nők karrierjét támogató programok, a Women in Lenovo és a Women in Lenovo Leadership, azaz WILL, amelynek már több mint 5 éve tagja. A Lenovo célja ezekkel a programokkal, hogy cégben mindenki egyenlő esélyt kapjon abban, hogy megbecsült és sikeres tagjává váljon a cégnek, illetve vezető pozíciót érhessen el helyi, regionális vagy globális szinten - jegyezte meg.

Az IT iparágban még mindig 15 százalék körül mozog a női vezetők aránya a világon, a Lenovoban jelenleg ez a szám 20 százalék körül van, de a cég célkitűzése az elkövetkező 5 évben a 25 százalékos arányt elérni - emelte ki a Lenovo ügyvezetője. A gyorsabb változásnak azonban a legnagyobb akadálya jelenleg az, hogy a szakmát nagyon kevés nő választja - emelte ki Lukács Anita, aki szerint a Women in Technology Hungary Egyesület megalakulása pont ebben segíthet és ezért nagyon fontos a számára.

A Boston Consulting Group (BCG) egy friss felmérése szerint azoknál a cégeknél, ahol a management több mint 20 százaléka nő, 10 százalékkal magasabb az innovációból eredő bevétel - mondta Horváth Dorka, a BOOKR Kids startup alapítója és vezetője, aki szintén társalapítóként csatlakozott a Vodafone Magyarország kezdeményezéséhez. Horváth Dorka azonban úgy véli, a képlet még ennél is egyszerűbb: a digitális termékek felét nők vásárolják. "Hogy érthetnének meg minket, ha nem kérdezik meg a véleményünket?" - tette fel a kérdést a BOOKR Kids alapítója, aki úgy véli, a WiTH Egyesülettel a technológia világát érthetőbbé és elérhetőbbé tehetik minden, a témára fogékony nő számára.