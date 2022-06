- Az 5G-ről még sokan ma sem tudják, hogy pontosan micsoda és miért jó ennek a technológiának a megjelenése.

- A mobil-távközlésben körülbelül 10 évente jelennek meg új technológiák, ezt már a 90-es évek kezdete óta látjuk. Az utolsó nagy mérföldkő a 4G megjelenése volt, amely minden elemében egy adatkapcsolt hálózatot jelentett. A nemrég megjelent 5G-t négy tulajdonság különbözteti meg elődjétől

Az előfizetők által már most látható tulajdonság, hogy lényegesen magasabb le- és feltöltési sebességet lehet vele elérni. Ez részben köszönhető magának a technológiának, részben az új frekvenciáknak részben pedig a használt antennarendszereknek.

- Ennek a sebességbeli különbségnek van jelentősége a hétköznapi használat során?

- Mobilozás közben a legtöbb esetben valóban nincs, ha viszont otthoni körülmények között netezünk, egy 80 colos, 4K televízión keresztül streamelek valamit, akkor van. Utóbbit a 4G nem tudja kiszolgálni, főleg akkor, ha mindezt több ember szeretné párhuzamosan csinálni egy bázisállomás környékén. Egy állomás 10 Gbit/másodperces sebességre is képes, ez természetesen több ügyfél között oszlik meg, de egy ügyfél is érzékelhet akár 1Gbit/s sebességet. Emellett az 5G-n a feltöltés is gyorsabb, mint 4G-n, ez utóbbinak a tipikus gyengesége.

Az 5G másik nagy előnye a sebesség mellett az egy bázisállomásra rákapcsolható eszközök száma, amely milliós nagyságrendű, gyakorlatilag korlátlan. Ennek jelenleg még nincs nagy jelentősége, de amikor nem csak a szórakoztatóelektronikai eszközök, hanem hűtők, porszívók, fűnyírók, egészségügyi eszközök, stb is tömegesen kapcsolódnak a hálózatra, akkor majd lesz.

Az 5G harmadik nagy előnye a rendkívül rövid válaszidő. A 3G esetében ez 80-100 milliszekundum, 4G-nél 20, az 5G-nél pedig 1-2ms lesz. Ennek pl. egy teljesen automatizált gyárban vagy egymással kommunikáló önvezető autóknál lesz jelentősége, de az online, többszereplős játékoknál már ma is számít.

Koller György (Forrás: Yettel)



A negyedik új tulajdonsága az 5G-nek, hogy privát hálózatokat tudunk építeni, vagyis egy kiemelt ügyfélnek, vagy egy kiemelt feladatra le tudjuk határolni a hálózat egy részét, amelyet nem befolyásol a többiek adatforgalma. Erre a 4G szintén nem képes.

- Mi az, amit jelenleg a szolgáltatók ebből ki tudnak használni?



- Egyelőre az első új tulajdonságot, vagyis a sebességet. Ezt vezette be a Yettel május elején OtthonNet Pro néven. Ez az internetszolgáltatás az 5G egy főre jutó akár 1 Gbit/másodperces sebességét használja ki és éppen ez teszi lehetővé azt, hogy versenyezzünk a vezetékes nettel. Ennek a neve „fix wireless access” vagyis fix érzetet nyújtunk vezeték nélkül. És egyben ez az első publikus lakossági kereskedelmi szolgáltatás Magyarországon, ami kifejezetten 5G-re épül, azért jöhetett létre, mert van 5G. Ez jelentős mérföldkő a hazai távközlésben, nagyon büszkék vagyunk rá.

Az akár 1 Gbps eléréshez biztosítjuk a műszaki feltételeket, de ennek elérése a megfelelő vételi adottságoktól és az internetezésre használt eszköz képességeitől is függ, ha teljesen precízen, technológiai részletekben fogalmazom: az 5G lefedettséggel rendelkező területen, megfelelő vételi adottságok mellett, az általunk kínált ZTE MC7010 modemmel, a modem belső tápegységére CAT6 UTP kábellel csatlakoztatott, 2.5 GbE LAN interfésszel rendelkező számítógép igénybevételével érhető el.

- Ezek szerint minden bázisállomás mellett, amelyet 5G-re fejlesztenek elérhető lesz ez a szolgáltatás. Milyen ütemben zajlik ez?

- Fejlesztések, optimalizálások folyamatosan vannak, de minden technológiaváltáskor a teljes hálózatot modernizálni kell., A technológiaváltás miatti teljes hálózatmodernizációt pedig tavaly elkezdtük és év végére a hálózat felén el is végezzük ezt a „felokosítást”.

- Ez egyelőre csak a nagyobb városokat jelenti?

- Nem feltétlenül, például a Balaton környékére már tavaly megérkeztünk az 5G-vel. Van egy modernizációs ütemtervünk, de ha ezen kívül jelentkezik rá igény és kivitelezhető, ott elvégezzük a szükséges modernizációt.Van olyan kistelepülés Magyarországon, ahol nincs vezetékes szolgáltatás, ott például remek megoldás lehet az 5G alapú otthoni net.

Azt tudni kell, hogy a modernizáció nem csak az állomások felokosítását jelenti. Nagyon leegyszerűsítve, van a rádiós hálózat, amellyel az ügyfél van kapcsolatban, van egy átviteltechnikai hálózat, ami a bázisállomásokat köti össze a maghálózattal és van a maghálózat, amelyet „agynak” is nevezhetünk. Ahhoz, hogy egy szolgáltató egy új technológiát bevezessen, a hálózat valamennyi elemét modernizálni kell.

- Milyen eszközök szükségesek az új 5G-s internetszolgáltatáshoz a háztartásokban?

- Az ügyfél a lefedettségének függvényében kap egy kül- vagy beltéri egységet, amivel rácsatlakozik a hálózatra. A beltéri egység lehet maga az 5G-s wi-fi router, viszont, ha az elvárt minőséget kültéri egység (kültérre szerelt vagy ablakra tapasztott antenna) segítségével érhetjük el, ilyen eszközt telepítünk és ez végződik a lakásban egy wi-fi routerben. Helyszíne válogatja, hogy például az erkélyre rögzítjük-e vagy annyira erős a jel, hogy tapadókorongokkal az ablaküvegre is fel lehet tapasztani.

- Ez a rendszer hordózható? Vagyis az ügyfél elviheti a szintén 5G-lefedettséggel bíró nyaralójába?

- Nem hordozható, de nem a vezeték miatt nem mozdítható, hanem mert a vállalt szolgáltatásminőség egy-egy településhez, sőt konkrét házhoz, lakáshoz van allokálva.. A telepítést szakemberek végzik, akik a konkrét helyszínen méréseket végeznek és ezután telepítik a helyszínhez megfelelő eszközöket (bel- vagy kültéri egységet). Arról nem beszélve, hogy a kültéri egység már egy komplex eszköz, amit bonyolult lenne csak úgy leszerelni és elvinni.

- Ha fejlődik az 5G-hálózat Magyarországon, akkor sem lehet ez később hordozható?

- Ezt majd meglátjuk, de figyelembe kell venni, hogy ez egy szakemberek által előkészített és telepített szolgáltatás, hogy a megfelelő szolgáltatásminőséget tudja nyújtani. Ha az a cél, hogy ezt egyénileg mozgathassa más területre az előfizető, akkor biztosítani kell annak technológiai körülményeit, és az előfizetőnek is a megfelelő szaktudással kell rendelkeznie ehhez.

Ebből a szempontból erre vezetékes megoldások versenytársaként kell tekinteni, a szolgáltatás árazása is a vezetékes szolgáltatások szintjén mozog, –most ha 12 havi hűséget vállal az előfizető, akkor az első 6 hónapban díjmentesen kipróbálható, és ha valaki ezidő alatt visszamondja, akkor csak a telepítés költségét szükséges megtéríteni, az addig igénybe vett szolgáltatás díját nem - és adatmennyiség tekintetében ugyanúgy korlátlan, mint amit már az elmúlt időszakban megszokhattunk, a hagyományos szolgáltatásoktól.

- Nemrég megjelent egy jelentés arról, hogy Magyarországon az 5G-vel ellátott területek aránya régiós szinten a legrosszabb és a fejlesztések is lassan haladnak.

- Azt határozottan cáfolom, hogy a fejlesztések lassan haladnának. A lefedettség növekedése a frekvencia sajátosságai miatt nem olyan mint 900 MHz-n. Itt egy 3500-3700 MHz-s sávot használunk, amelynek a hullámterjedése lényegesen rosszabb, mint a 900-é. Vagyis egy bázisállomás nem tud „kinyúlni” 10 kilométerre, csak 500-1000 méterre, cserébe elképesztő sebességet képes biztosítani

A 3700 MHz-en modernizált 300 fölötti állomásunk közel nem nyújt akkora lefedettséget, mintha ezt alacsonyabb frekvencián üzemeltetnénk, ugyanakkor lényegesen nagyobb sebességet érhetünk el így.

- Jelent ebben valamit a 3G lekapcsolása?

- A Yettel Baranya megyében és a Balaton körül már lekapcsolta a 3G-t, ezek előkészítő lépések voltak az országos programhoz, ugyanis júliusban lekapcsoljuk a szolgáltatást a teljes 900 MHz-es sávon országszerte, jövőre pedig 2100 MHz-enl is.

A 3G-ről már a megjelenése pillanatában lehetett tudni, hogy egy átmeneti megoldás lesz. A piacnak nem volt türelme, hogy megvárja a 4G-t, ezért kellett egy adatkapcsolt megoldás.

A 2G (GSM) megmarad a telefonálásra, vagyis visszalépést senki sem fog érezni a 3G lekapcsolásával. Mivel pedig a 4G lefedettsége – a Yettelnél biztosan – jobb mint a 3G-é, ezért az internetszolgáltatásban sem lesznek lényeges kimaradások. Probléma olyan területeken lehet, amelyeket a 3G „jobban lát”, de ez marginális.

Azok a felhasználók, akiknek maximum 3G-képes telefonjuk van és jellemzően nagyon keveset interneteznek most akciók keretében tudnak készüléket váltan, de nem csak mi, hanem az Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) is folyamatosan kommunikál erről, támogatást biztosít a készülékcseréhez. Hozzátenném, hogy kifejezetten üdvözöljük, hogy a Hatóság ilyen jelentős szerepet vállalt ebben, összességében a felhasználók, emberek előnyére váló technológiaváltásban.

- Egy kicsi ellépve a technológiáktól, lesz valaha 100 százalékos mobilhálózati-lefedettség Magyarországon?

- 100 százalék sohasem lesz. Mondom ezt úgy, hogy a magyar lefedettség világviszonylatban is nagyon magas, de mindig lesznek olyan dimbes-dombos, erdős területek, ahol nem lesz szolgáltatás. Banálisnak tűnhet, de racionálisan megnézve ez sok területen nem csak rentabilitás kérdése, hanem már csak a helyi áramellátás hiánya miatt is így lesz.