Az ötletembereknek, startupoknak, fejlesztőcsapatoknak, programozó szakembereknek kiírt, 'Hack it your way' néven indított kétfordulós pályázaton három témakört célozhatnak a nevezők: a háztartások kiadásainak okoseszközökkel való csökkentését, a kis- és középvállalkozások hatékonyabb működésének elősegítését és a városi közlekedés környezetbarát, energiahatékonyabb újragondolását.

A közlemény szerint az 5 millió forint összdíjazású verseny a legkiválóbb magyar agyakat szeretné összehozni, hogy együtt oldják meg azokat a problémákat, amelyekkel a közösség, a társadalom vagy akár a világ többi részén élők általában szembesülnek.

A Yettel által delegált zsűri döntése alapján a nyerteseket november elején hirdetik ki, miután a versenyzők bemutatták a megoldásaikat. A témakörök nyertesei 1 millió forintot, az abszolút győztes pedig további 1,8 millió forintot vihet haza, a közönségdíjas megoldás jutalma 200 000 forint.

Áramszámla kalkulátor A normál áram havi éves B éjszakai áram havi éves Kiszámol