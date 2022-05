Saját bevallása szerint nem fizetett elő arra a szolgáltatásra a Yettel egyik ügyfele, lapunk olvasója, aminek megvásárlásáról sms-ben kapott értesítést. Elmondása szerint a megadott elérhetőségen nem ment zökkenőmentesen a kommunikáció és első körben a Yettel ügyfélszolgálatán nem tudtak neki segíteni.

Az ügy végül pozitív fordulatot vett, ugyanis a Yettel megígérte, hogy jóváírja a következő számlán a 600 forintot, amibe a szolgáltatás került.

Vélhetően nem egyedi esetről van szó, az egyszeri internetező ugyanis arra van kondicionálva, hogy - hacsak nem akar kilométer hosszú szerződési feltéteket olvasni - fogadjon el mindent és haladjon tovább. Ebbe pedig belecsúszhatnak kéretlen előfizetések, bár tény, hogy emögött nehéz a - harmadik feles - szolgáltatók jóhiszeműségét feltételezni.

A mobilszolgáltatók - jelent esetben a Yettel - lényegében csak egy úgynevezett "direct carrier billing" fizetési szolgáltatást nyújt, amely során az online piactér üzemeltetője (az eladó) számára érvényesíti a megvásárolt termék vagy szolgáltatás díját az előfizetővel szemben anélkül, hogy a tranzakció tartalmát megismerné.

A neten böngészve felugorhatnak bizonyos tartalmak, amelyekre kétszer rákattintva a felhasználó feliratkozhat a hirdetésben kínált szolgáltatásra; a felhasználó elsőként feliratkozik az erre kialakított előfizetés gombra nyomva, majd ezt követően megerősíti a szándékát a megerősít gombra kattintással. A szolgáltatás igénybevételére, termék megvásárlására vonatkozó tudnivalók még az előfizetés gombra kattintás előtt megismerhetőek (a szolgáltatás/termék ellenértéke, a fizetés gyakorisága stb.). Amennyiben nem kíván feliratkozni rá az ügyfél, úgy a felugró ablak bezárását is választhatja.

- írja le a folyamatot lapunk kérdésére a Yettel, akik szerint a fizetés nem történhet meg a felhasználó tudta, aktív közreműködése nélkül.

Az ügyfél sms-t is kap és tud lépni, ha esetleg a tudta nélkül történt a vásárlás.

Mindezek ellenére a Yettel folyamatosan vizsgálja és ellenőrzi ezeket a szolgáltatásokat és olyan vásárlási folyamatot alakít ki amelynél a szükséges tájékoztatás szerepel az igénybe vevő felé ellenőrzik azt is, hogy a szolgáltató meg is tegye, amit ígért.

A Yettel szerint a hasonló panaszok száma csekély, ha pedig azt megalapozottnak vélik valamelyiket, akkor minden esetben megtérítik azt az ügyfél részére, ahogy az a mi olvasónk esetében is történt. Ezt a pénzt ilyenkor a szolgáltatón is behajtják. Ha a szolgáltató nem elérhető, akkor törlik is a rendszerükből.

