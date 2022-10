A közelmúltban a Yettel az üzleti ügyfelek aktuális igényeihez igazodva újította meg üzleti tarifakínálatát, így a klasszikus, kis- és középvállalatokat célzó ajánlatok között is megjelent a „Prime” lehetőség, közte a belföldön korlátlan hang-, adat- és SMS-forgalmat, sőt korlátlan EU-s nemzetközi hívást biztosító Yettel Business Prime Max csomag is.

A kialakított üzleti tarifák – a kisebb csomagokat is beleértve – közös jellemzője, hogy készülékvásárlási kedvezményt biztosítanak – már a legkisebb csomagnál is nettó 45 ezer forint mértékűt –, ráadásul ezek a kedvezmények előfizetésenként összevonhatóak, azaz egy vállalkozás több előfizetését megillető kedvezmény egyetlen magasabb árú készülékre is összevonhatja.

Ugyanígy minden üzleti tarifa része az EU-s roamingkereten túl a tarifában alapértelmezetten elérhető EU-s nemzetközi híváskeret is, amely a tarifa nagyságától függően 75 perctől akár korlátlan EU-s nemzetközi híváslehetőséget is nyújthat.

Az év végéig bármely újonnan megrendelt publikus üzleti tarifa esetén nettó 2022 forintos árponton rögzítette a tarifák havidíját a szolgáltató, szerződéskötéstől egészen 2022. december 31-ig, 2 év hűségvállalás esetén. Az üzleti előfizetések készülékvásárlás nélkül is megköthetők.