A koronavírus-járvány kezdetén a négy fal között ragadt társadalomnak nem sok szórakozási lehetősége maradt, ezért kezdtek el egyre többen filmeket és sorozatokat nézni. A mozik azonban bezártak – a TV pedig manapság nem túl népszerű ezen a téren –, így tömegek fordultak az előfizetéses streaming szolgáltatásokhoz, amikkel bármikor hozzá lehet férni ezernyi féle tartalomhoz.

Akkoriban a pandémia egyik nagy nyertesének a Netflixet tartották, ami egy apró DVD-kölcsönzőből a világ legismertebb és legsikeresebb videóstreaming oldala lett. Azonban az elmúlt néhány évben számos vállalat indított hasonló szolgáltatást annak reményében, hogy meglovagolják a trendeket, sokan akarták lemásolni a Netflix sikerreceptjét. Mostanra rengetegen küzdenek az előfizetők kegyeiért, már a Disneynek, az Applenek és az Amazonnak is van saját online mozija, az HBO pedig már régebb óta fontos szereplő a piacon – így indult el a streaming-háború, melyben már trónkövetelők is akadnak.

Sokak szerint eljött a hanyatlás korszaka

Bár a Netflix nemrég még úttörőnek számított a streaming-platformok között, azóta nehéz időszakot él meg, hiszen tíz év óta először az otthoni mozi legnagyobbja vesztett népszerűségéből: a szolgáltatást több mint 200 ezer felhasználó hagyta ott az idei első negyedévben, a menedzsment pedig további 2 millió ügyfél távozásával számol az év végéig.

Ennek oka részben az orosz piacról történő kivonulás, ugyanis az Ukrajna elleni háború miatt minden orosz fiókot deaktiváltak, ami a vállalat szerint mintegy 700 ezer előfizetés elvesztését jelentette. Habár Oroszország agressziója nélkül valóban félmilliós növekedés történt volna, érdemes hozzátenni, hogy ez még így is bőségesen elmarad a cég 2,5 milliós előrejelzésétől.

A vállalat értékét tavaly novemberben még 308 milliárd dollárra becsülték, ami azóta körülbelül a 100 milliárdos szintig csökkent. Ez drámai zuhanást váltott ki a részvényeik piacán, melyek értéke az év eleje óta több mint 40 százalékot esett.

Emelték az árakat, de a tartalom kevesebb lett

Az IGN Hungary egy korábbi cikkében mutatott rá arra, hogy a legnagyobb csapást egyértelműen a díjemelés jelentette: minden drágulás után számottevő lemorzsolódás volt megfigyelhető, ráadásul jelenleg a Netflix számít az egyik legdrágább platformnak a piacon.

A portál szerint amennyiben ezt párosítjuk azzal, hogy például a Disney+ és az HBO Max sokkal frissebb, nagyszabású sikersorozatokkal és filmekkel tudja magához csábítani a közönséget, nem túlzás kijelenteni, komoly bajban van a Netflix. A helyzet drámaiságát az is jelzi, hogy a vállalatnak nemrégiben 150 alkalmazottat és vezető beosztású embert kellett elküldenie.

A Netflix székhelye Los Angelesben Kép: Getty Images

Mivel rengeteg szolgáltató van már a piacon, a tartalmak is egyre jobban szétszóródnak: lassan 3-4 előfizetésre van szükség ahhoz, hogy nagyjából mindenhez hozzáférhessenek az emberek, azonban erre egyre kevesebben hajlandók. Az előfizetésekért vívott harc viszont nem skálázható a végtelenségig: a szolgáltatások ára sokszor több mozijegynek megfelelő összeg, ami egyenként 3-5 ezer forintos havi kiadást is jelenthet.

Egy hangos kisebbség rendszeresen hangoztatja azt is, hogy az előfizetőknek elegük van a Netflixes tartalmakból, mert azokat áthatja a rettegett „LMBTQ-lobbi”. Az persze tény, hogy a vállalat a produkcióiban nagyobb teret enged a különböző etnikumú vagy szexuális orientációjú karaktereknek, de ez a felmérések alapján nem okoz mérhető lemorzsolódást.

Reklámok is lesznek az oldalon, ezzel mások is kísérleteznek

A Netflix egyre inkább romló eredményei miatt komoly reformokat lengetett be, melyekkel sokkolta a média- és reklámipart: a reklámmentességet korábban zászlajára tűző szolgáltatáshoz egy olcsóbb, de hirdetésekkel telepakolt csomagot szeretnének bevezetni. Bár a cég szerint ez a nehezebb anyagi körülmények között élők számára lesz jó alternatíva, valószínűleg inkább a fogyatkozó előfizetőbázis, és az ezzel járó bevételkiesés állhat a háttérben.

Maga az ötlet viszont nem számít példanélkülinek, hiszen a Disney+ is tervez egy kedvezőbb árszabású, reklámokkal megtámogatott csomagot, amiről a Variety osztott meg információkat. Az egyik fontos kérdés, hogy az előfizetők milyen gyakorisággal számíthatnak hirdetésekre ebben a kategóriában: a portál bennfentes forrásai szerint az a tervük, hogy a tartalomnézés közben óránként átlagosan négy percet kapnak a reklámok, hasonlóan az HBO Max modelljéhez.

A Disney viszont azt szigorúan meg fogja válogatni, hogy kinek, mikor és milyen tartalmú hirdetéseket közvetít, különösen a kisgyerekeknek szóló műsoroknál. Utóbbi esetében még az is szóba jöhet, hogy nem is lesznek reklámok, de az alkoholosital-promócióktól vagy a politikai propagandától biztosanan nem kell tartani.

Egy kis számháború

Miközben sokan a Netflix hanyatlásáról beszélnek, az HBO és az HBO Max anyavállalata (AT&T) növelni tudta előfizetőinek számát: a szolgáltató összesen már 76,8 millió előfizetővel rendelkezik, ami 3 milliós növekedés az előző negyedévhez képest.

A Disney zászlóshajója is ugyanebben az időszakban felülmúlta az előzetes várakozásokat, jelenleg 137,7 millió előfizetőnél tart világszerte, és a növekedés vélhetően tovább folytatódik: június 14-én elkezdődik a terjeszkedés, aminek köszönhetően Magyarországon is elérhetővé válik. A szolgáltatás kínálatában értelemszerűen Disney és Pixar alkotásokat, valamint jobbára Marvel és Star Wars filmeket vagy sorozatokat nézhetnek az előfizetők.

A Disney+ jól hangzó eredményeit kicsit árnyalja, hogy pénzügyi értelemben már nem sikerült ilyen szépen az első három hónap, hiszen a 20,05 milliárd dollárra várt bevétel nem jött össze, helyette 19,25 milliárddal zárták az időszakot.

Viszont önbizalomból nincs hiány a vállalatnál, ugyanis 2024 végére trónfosztók szeretnének lenni: a célérték 230-260 millió előfizető, ami meghaladja a Netflix jelenlegi közönségét. A piacvezető előtt azonban az Amazon szolgáltatóját (Prime Video) is be kell érnie a Disneynek, hiszen még azt is többen, a jelek szerint körülbelül 175 millióan használják.

Betiltják a jelszómegosztást

Másik jelentős változás a Netflixen a jelszómegosztás tilalma lesz – amikor egy előfizető a barátainak, ismerőseinek adja meg a belépési adatait –, részben ez is okozója lehetett az előfizetői számok romlásának: a cég becslése szerint 100 millió felhasználó ingyen használja a szolgáltatást, ezt szeretnék minél előbb orvosolni.

Az eddigi információk szerint ez úgy fog elkezdődni, hogy a Netflix figyelmeztetést fog küldeni azoknak, akiknek a háztartásukon kívül plusz fiókjaik vannak, majd ezekért plusz díjakat fog felszámolni. A cég már teszteli ezt a funkciót Peruban, Costa Ricában és Chilében, és bár az árak terén kisebb eltérések vannak az egyes országokban, nagyjából 600-1000 forintos extra költséggel kell számolni az alapcsomagon felül.

Netflix applikáció, háttérben a szolgáltatás weboldalával Kép: Getty Images

Arról még hivatalos bejelentés nem érkezett, hogy a Netflix mikor terjesztené ki világszinten az új, jelszómegosztást pénzre váltó modelljét, de iparági vélemények szerint még legalább egy évbe telhet, mire minden országban érvénybe lép. Az sem világos, hogy a vállalat mennyi ideig engedélyezné a megosztott fiókot használóknak a hozzáférést, ha az elsődleges tulajdonos úgy dönt, nem fizeti ki a kiegészítő díjat. Óvatosan kell majd bánnia a vállalatnak a jelszómegosztók meghatározásával is, hogy ne lehessen tévesen visszaélőként megjelölni olyan embereket, mint például az ideiglenesen távol élő családtagok.

Az iparágban példa nélkülinek számít a Netflix terve – korábban egyetlen nagy szolgáltató sem lépett fel a jelszómegosztás ellen –, vélhetően kivárják majd az ötlet fogadtatását. Többen okkal lehetnek szkeptikusak, hiszen biztosan sokan vannak olyanok a más előfizetését használók közül, akik nem regisztrálnának új fiókot, ha nem oszthatnák meg a jelszót.

Itthon is változhatnak az erőviszonyok

A piac magyarországi helyzetéről tavaly májusban készített egy kutatást a Gkid – korábbi nevükön GKI Digital –, melyből kiderült, hogy a felnőtt magyar internetezők 20%-a (kb. 1,3 millió fő) rendelkezik hozzáféréssel legalább egy szolgáltató kínálatához.

A felmérés szerint a streaming videót, online TV-s tartalmat fogyasztók 59 százaléka használja a Netflixet, 37 százaléka pedig az HBO GO-t, aminek helyét idén márciusban vette át az HBO Max. Bár az erőviszonyok biztosan változtak tavaly óta – többek között az olyan, saját gyártású magyar sorozatok miatt, mint a Besúgó –, valószínűleg itthon még mindig az előbbi számít a legnépszerűbb platformnak. Viszont azt érdemes lesz megfigyelni, hogy a Disney+ nyári betörése milyen hatással lesz a piac helyzetére Magyarországon.