Zsarolóvírus miatt teljesen megbénult a Honda

Valószínűleg a Snake zsarolóvírus egy verziója juthatott be a Honda rendszereibe, ami miatt le kellett állítani a gyárakat, valamint a pénzügyi szolgáltatásokat is.

Egyelőre semmi sem mutat arra, hogy személyes adatokat loptak volna el. A legtöbb üzemünkben újra tudtuk kezdeni a munkát, dolgozunk azon, hogy az ohiói autó- és motoralkatrész gyárunk is újrainduljon - nyilatkozta a japán autóipari cég a Verge-nek a Fintechradar szemléje szerint arról a zsarolóvírus-támadásról, amely miatt le kellett állítani a termelésük egy jelentős részét is. A Honda azt is megerősítette, hogy az ügyfélszolgálati és pénzügyi szolgáltatásaikat is érintette a zsarolóvírus-fertőzés.

Valószínűleg a Snake zsarolóvírus egy verziója juthatott be a Honda rendszereibe. Ennek a működése hasonló a többi hasonló kategóriás kártevőhöz: fájlokat titkosít majd a feloldásukért pénzt kér. Egyelőre ezt próbálják feloldani fizetés nélkül, de a helyreállítás csak félig sikerült. A Verge szerint egyelőre nem tudják kifizetni a kölcsönzött munkaerejüket, mert a pénzügyi rendszerek még állnak.

A Kaspersky az idei év legnagyobb kockázatai között említette, hogy a zsarolóvírusok a termelővállalatokat teljesen megbéníthatják.