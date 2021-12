Alig egy hónapja még abban bíztak a szakértők, hogy az idei év végén erősödhet a forint. Decemberben ugyanis trendszerűen gyengülni szokott a dollár, ami a feltörekvő piaci eszközök számára jó hír. Ha pedig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is folytatja a kamatemelést, és át tudja adni a piacnak az ezzel kapcsolatos üzeneteket, emellett a globális környezet javul, akkor az év végére az euró/forint árfolyam akár 360 forintig is erősödhet - mondta novemberben a Napi.hu-nak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.

A várakozások eddig csak félig-meddig jöttek be. A dollár az euró ellenében nem gyengül az év végére, 1,13-1,14 között cövekelt le az euró/dollár keresztárfolyam. Az MNB viszont folytatta a kamatemeléseket, az alapkamat most már 2,4 százalékos, az egynapos és az egyhetes fedezett hitel kamata pedig már 4,4 százalékon áll. Időközben jelent meg és kezdett terjedni a covid-19 omikron variánsa, amely kezdetben pánikot okozott a piacokon, de az S&P 500 index azóta ismét történelmi csúcson van, a piacok tehát alapvetően a jegybanki szigorítások és a magas infláció dacára is derűlátóak.

A forint azonban nem erősödött a novemberi mélypontok óta, sőt - ha csak egy pillanatra is - de a karácsony utáni hétfőn új mélypontra került. Az egyik árfolyamokat vizsgáló honlap szerint 373,269 forintig szökött fel az euró ára, ez most az új rekord. A jegybank nem avatkozik be az árfolyamba, hivatalosan nincs az MNB-nek árfolyamcélja, de az infláció ellen fellép a jegybank. A gyenge forint pedig növeli az árakat az importált termékek drágulása miatt. Azt azonban az MNB soha nem hozza nyilvánosságra, hogy beavatkozott-e a devizapiacon a forint védelme érdekében.

Az elemzők mindenesetre most már kételkednek abban, hogy az idén év végén lesz-e a korábbi évekhez hasonló forinterősödés. "A decemberi illikvid periódusban könnyen előfordulhatnak nagyobb ingadozások a régiós devizák árfolyamában. A mai kilengés sem meglepő ebből a szempontból, ráadásul semmilyen fontosabb forint-specifikus hír sem jelent meg" - mondja Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. A szakember év végi ralira nem számít, hacsak nem jelenik meg valamilyen nagyon fontos hír a költségvetéssel vagy a monetáris politikával kapcsolatban, viszont 2022 elején átmeneti forinterősödés előfordulhat, mivel több pozitív fejlemény is bekövetkezett.

"A hazai fiskális politika egy lyukkal beljebb húzta a költségvetési nadrágszíjat, a dollár már nem erősödik tovább, biztató hírek jöttek az omikron variánssal kapcsolatban (amellett persze, hogy az új esetszámok rekordot döntöttek több országban is), mindeközben az amerikai részvénypiac új történelmi csúcsra futott, tehát a tőkepiaci hangulat is javul. Így amint a nagyobb külföldi befektetők visszatérnek a szabadságról, a forint is magára találhat" - teszi hozzá a szakember.

Hasonlóan vélekedik Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője. Varga szerint az év végére jellemző alacsony likviditás miatt előfordulhatnak nagyobb kilengések a forint árfolyamában, de a jelenlegi folyamatok és a technikai kép alapján nem várható trendszerű forinterősödés a következő napokban. Az alacsony likviditás miatt nagyon rövid időn belül akár 5-10 forintos tüskék is megjelenhetnek az euró/forint grafikonon, de az esetek többségében csak a vételi-eladási oldali ajánlatok kitágulása okozza a jelenséget anélkül, hogy az adott árfolyamon kötés született volna. "Várakozásunk szerint az évet a 368-375-ös tartományban fejezheti be az euró-forint jegyzése" - mondja a szakember.

A Napi.hu megbízásából készült felmérés szerint a lakosságot nem lepi meg a forint gyengülése, sőt a többség további esésre számít. A Pulzus Kutató felmérése szerint a megkérdezettek több mint háromnegyede arra számít, hogy legkésőbb 2022 közepéig az euró-forint árfolyam eléri a 400-as lélektani határt. Mindössze 7 százalék gondolja úgy, hogy ez nem következik majd be.

A megkérdezettek 26 százaléka annyira pesszimista volt a magyar fizetőeszköz jövőjét illetően, hogy arra számított, már az idén hátralévő alig egy hónapban eléri ezt a lélektani határt a keresztárfolyam. További 46 százalék mondta azt, hogy legkésőbb a jövő év első felében 400 forintos euróval fognak találkozni a magyarok.