Kiemelkedően jó évet zártak tavaly a világ tőzsdéi, a legtöbb befektető által követett amerikai S&P 500-as részvényindex 26,9 százalékos erősödést produkált december 31-ig. Ezzel az index hároméves hozama elérte a 100 százalékot, amelyre a Bespoke Investments elemzői szerint 2000 óta nem volt példa. Ráadásul tavaly a nagy amerikai tőzsdeindexek közül is az S&P 500-as volt a nyerő, a 30 részvényt tartalmazó Dow Jones Industrial Average-ot 8,16 százalékponttal teljesítette felül, míg a technológiai részvények indexének tekintett Nasdaq Composite indexet 5,5 százalékponttal - írja a Dow Jones Market Data adataira hivatkozva a Marketwatch.

Ilyen mértékű felülteljesítésre 1997 óta nem volt példa, sőt az S&P 500-as részvényindexnek ezzel együtt mindössze hat alkalommal sikerült nagyobb hozamot produkálnia a két másik mutatónál, 1984-ben, 1989-ben, 1997-ben, 2004-ben és 2005-ben. Mindegyik alkalommal a következő évben további egészséges nyereséget tudott a vezető mutató felmutatni. Az ilyen évek után az S&P 500 12,6, a Dow 11 a Nasdaq Composite további 12,8 százalékkal erősödött a következő évben.

Ösztökél a történelem



De önmagában az S&P 500-as tavalyi emelkedése is okot adhatna az aggodalomra, vajon mennyire fenntartható az árfolyamok ilyen mértékű növekedése. Az összefoglaló szerint a történelem ebből a szempontból is kedvező előjeleket mutat. Az index 20 százalékot meghaladó hozamot produkáló évei után ennél ugyan szerényebb, de még így is átlagosan 7,7 százalékos erősödés jött a következő évben.

Az esetek 70 százalékában volt egyébként a következő év is pluszos, és az elmúlt kilenc alkalomból kilencszer jött pozitív év a nagy rally után.

Persze a múltbéli teljesítmény főleg a részvénypiacok esetében nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre. Az elemzők annyiban egyetértenek, hogy legalábbis az amerikai részvénypiac számára a tavalyihoz hasonló témák lesznek a meghatározók. Ezek a járvány elleni küzdelem, a 40 éves csúcsára szaladó infláció, s ehhez jönnek a kongresszusi választások novemberben. Az emelkedés folytatódásához mindenesetre a legfontosabb a vállalati nyereségek további növekedése lehet.

A nagy Wall Street-i befektetési bankok elemzői mindenesetre úgy vélik a piac hozza majd a történelemkönyvekben leírtakat. A 13 legnagyobb cég szakértői átlagosan 4940 pontra tippelik az S&P 500-as index év végi záróértékét, ami 3,6 százalékkal haladja meg a tavalyi záróárat.