Történelmi mélypontra került a forint az euróval szemben szerdán ismét. A keresztárfolyam átlépte a 430-as lélektani határt. Bár az IMF kifejezetten optimista előrejelzést közölt kedden Magyarország gazdasági növekedésével kapcsolatban, az idén 5,7 százalékos GDP-bővüléssel számolva, a piacot ez nem győzte meg.

"Napról napra újabb és újabb rekordokat döntöget mind az euró-forint, mind a dollár-forint árfolyama. Előbbiben a 430-as szintre érdemes most figyelni, áttörése esetén rövid időn belül elérhető lehet a 434-es szint. A dollár-forintban 444 közelében húzódik egy potenciális ellenállás, felette pedig 450-nél lélektani szintet találunk, technikai ellenállás 457-nél van" - közölte elemzésében az Equilor.

"Tegnap sem volt jó formában a forint, az euróval szemben pedig 430-ig is eljutott a devizaárfolyam. A piacon továbbra is a növekedési félelmek illetve az erős dollár dominálnak, így a forint ebben a környezetben nem tud erőt mutatni. Lélektanilag érdemes lehet figyelni a 430-as szinteket, ugyanakkor a jelenlegi trend nem túl pozitív a forint szempontjából, az EU-s források mellett így főleg az általános piaci hangulat javulását lehetne várni egy esetleges erősödés kapcsán. Jelenleg is 429 forint felett jár az EUR/HUF árfolyama, így ma már könnyen elképzelhető, hogy eléri a 430-as szintet az árfolyam" - tette ehhez hozzá a KBC Equitas.

A Magyar Bankholding csoport szerint az EU-val való megállapodás hozhatna érdemi változást az árfolyamban, a hitelintézet úgy kalkulál, ha novemberben sikerül dűlőre jutni Brüsszellel, akkor az év végén akár 395 forintig erősödhet a magyar fizetőeszköz az euróval szemben.