A 4iG Nyrt. tavaly júliusban jelentette be, hogy hazai és nemzetközi szaktekintélyek bevonásával a vállalatcsoport igazgatóságának munkáját támogató tanácsadó testületet hoz létre. A testület tagjai személyes elismertségük mellett évtizedes tapasztalataikkal, és kiterjedt kapcsolatrendszerükkel is támogatják a cégcsoport működését. A Czakó Borbála elnök, és Karen Tramontano társelnök vezetésével létrehozott grémium az elmúlt hónapokban olyan további tiszteletreméltó személyiségek közreműködésével végezte a munkáját, mint Nancy Goodmann Brinker, Lantos Csaba és Martonyi János.

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatójának felkérésére a nemzetközi üzleti világ újabb két elismert tagja csatlakozik a vállalatcsoport tanácsadó testületéhez: Armin Papperger a Rheinmetall elnök-vezérigazgatója, valamint Sunil Sabharwal, aki jelenleg több elismert fintech cég igazgatóságának is tagja.

A leányvállalataival hat kontinensen jelen lévő német védelmi- és járműipari vállalat a Rheinmetall, valamint a 4iG Nyrt. közös alapítású informatikai vállalatának nemzetközi piacra lépési törekvéseit segítheti Armin Papperger. A jelentős nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szakember a két vállalat stratégiai együttműködésének megerősítése mellett – a Rheinmetall 25 százalékos tulajdonnal rendelkezik a 4iG Nyrt.-ben - elősegítheti a társaságok közötti tudástranszfert, amely új piacra lépési lehetőséget biztosíthat a 4iG számára a globális védelmi ipar technológiai, illetve infokommunikációs szegmenseiben.

Armin Papperger 32 évvel ezelőtt kezdte pályafutását a Rheinmetall védelmi csoportjánál. A mérnök végzettségű szakember minőségbiztosítási és gyártási folyamatok mellett a belső erőforrások allokálásában és a cégcsoport tagvállalatai közötti együttműködések hatékonyságának növelésében is jelentős tapasztalatokkal rendelkezik. Több a Rheinmetall csoport védelmi szegmensében működő leányvállalat ügyvezetői feladatainak ellátását követően 2013-ban lett a cégcsoport vezérigazgatója és ügyvezető testületének elnöke. A Rheinmetall leányvállalataiban betöltött igazgatósági és felügyelő bizottsági pozíciói mellett Armin Papperger a német védelmi és járműipari fejlesztővállalat, a Supashock Advanced Technologies, az Allianz Global Corporate & Speciality, valamint a Deutsche Bank AG tanácsadó testületeinek tagja.

Armin Papperger elnöke, a berlini központú és a 221 védelmi iparban működő német vállalatot tömörítő szövetségnek, a BDSV-nek (Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie). A BDSV a Német Ipartestület, az Európai repülési, űrkutatási, védelmi és biztonsági iparági szövetségnek, az ASD-nek, valamint a NATO tanácsadó csoportjának (NIAG) is tagja. Armin Papperger emellett a Német Iparszövettség (BDI) elnökségének és a német hadsereget támogató, egyesületi formában működő lobbiszervezet, a Förderkreis Heer elnökségi tagja.

Obama őt küldte az IMF-be

Sunil Sabharwal független befektető, aki karrierje során számos vezető fintech cég igazgatótanácsában működött közre és jelentős tapasztalatokat szerzett a nemzetközi vállalati pénzügyek, a kockázati tőkebefektetések, a távközlés, illetve a vállalati fúziók és egyesülések (M&A) területén. Jelenleg a szingapúri Thunes és a floridai Finexio igazgatótanácsaiban működik közre, amely mellett a Blackstone Növekedési Részvény Alap tanácsadója is.

2014-ben az Egyesült Államok elnöke Barack Obama jelölte a Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatóságába, melyhez széleskörű szenátusi támogatásban részesült.

Hivatali ideje alatt Sunil Sabharwal volt az IMF egyetlen amerikai igazgatósági tagja. Hivatali idejének lejárta után „Kiváló Szolgálatért” -díjjal tűntették ki, ami az amerikai pénzügyminisztérium egyik legmagasabb elismerése. Sunil Sabharwal pályafutása során olyan jelentős vállalatoknál is dolgozott, mint a GE Capital/GE Equity, a First Data Corporation/Western Union, vagy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), valamint a Coopers and Lybrand.

A 4iG igazgatóságának munkáját támogató tanácsadó testület a vállalat regionális növekedési stratégiájának folyamatait erősíti, amelynek egyik fő célja a társaság nemzetközi beágyazottságának elmélyítése. Az infokommunikációs vállalatcsoport Magyarországon és a nyugat-balkáni régióban az informatika mellett a távközlési iparágban is stratégiai pozíciókat épített ki. A 4iG csoport az elmúlt időszak akvizícióinak köszönhetően Magyarországon a második legnagyobb, Albániában és Montenegróban pedig vezető távközlési szolgáltatóvá vált. A 6.900 főt foglalkoztató cégcsoport részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium szekciójában kereskednek.