ONE márkanéven folytatja tovább működését a Telenor Montenegro, amely március 31-ig lecseréli az összes arculati elemét a nyugat-balkáni országban. Az új márka és arculat Montenegróban mutatkozott be. A márkanévváltást követően a cég továbbra is a megszokott szolgáltatásokat nyújtja ügyfeleinek.

A mobilszolgáltatót tavaly decemberben vásárolta meg a PPF csoporttól a 4iG Nyrt., amely jelentős növekedési stratégiát hajt végre a magyarországi és nyugat-balkáni távközlési szektorban. A Telenor Montenegro márkanév cseréjét nem a tulajdonosváltás indokolta. A montenegrói mobilszolgáltató 2018-ban került norvég Telenor csoporttól a cseh PPF-hez, amely egyszeri hosszabbítást követően végül 2022. március 31-ig engedélyezte a podgoricai székhelyű társaságnak a Telenor brand használatát.

Az új márkanévvel kapcsolatos döntést a 4iG már az akvizíció lezárását megelőzően meghozta, amelyet megelőzően Montenegróban, illetve nyugat-balkáni országokban fókuszcsoportos kutatásokkal vizsgálta az ügyfélvisszajelzéseket, és a lehetséges új márkaneveket. Az új márkastratégiát a 4iG szakemberei és a McCann Budapest kreatív ügynökség munkatársai közösen dolgozták ki.

Magyarországon is váltás történt, március 1-től a Telenor Yettel néven folytatja pályafutását. Erről és az új lakossági csomagokról itt olvashat részletesen.