A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 467,39 pontos, 0,94 százalékos emelkedéssel, 50 317,10 ponton, ismét történelmi csúcson zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 10,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint a nap végére talált magára és így jelentősen emelkedni is tudott a BUX. A vezető részvények közül az OTP, a Mol és a Magyar Telekom is pluszban fejezte be a kereskedést. Az európai tőzsdéken is jó a hangulat, részben ennek, másrészt a második negyedéves gyorsjelentéseknek köszönhető az emelkedés. Az elemző szerint a kisebb papírok közül a Waberer's különösen jól teljesített: a cég papírja csaknem 19 százalékos pluszban zárt.

A Mol 44 forinttal, 1,83 százalékkal 2446 forintra erősödött, 2,1 milliárd forintos forgalomban. Az Otp-részvények ára 200 forinttal, 1,22 százalékkal 16 650 forintra nőtt, forgalmuk 5,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 5,0 forinttal, 1,18 százalékkal 430,50 forintra emelkedett, forgalma 190,1 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 35 forinttal, 0,40 százalékkal 8725 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,6 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 4008,96 ponton zárt szerdán, ez 20,40 pontos, 0,51 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.