Az eddigi pozitívról semlegesre rontották le az európai részvények besorolását a Bank of America elemzői. Ennek egyik oka, hogy a delta variáns terjedése várhatóan jelentősen korlátozza majd a régió gazdasági fellendülését. Ennek ellenére az a bank szerint a harmadik negyedévben évesített alapon a gazdasági növekedés mértéke elérheti a 8 százalékot is, ahogy az országokban folyamatosan előre halad a gazdaság újranyitása. Várakozásaik szerint ez a bizalmi indexek emelkedését is magával hozhatja, az európai beszerzési menedzserindex értékét 64 pontra várják augusztusban a júliusi 60 pont után.

A több elemző várakozásaiból számított konszenzus ennél is optimistább, ebben 10 százalékos növekedési csúcs szerepel a harmadik negyedévre és 68 pontos indexérték augusztusra. A bank szakértői szerint az európai mobilitási adatok is arra utalnak, hogy nem valóságtól elrugaszkodottak ezek a várakozások. A Bank of America-nál ugyanakkor úgy látják, a delta variáns az Európai Unió tagállamiban az eddig előrejelzettnél gyorsabb növekedést okozott az új koronavírus fertőzések számában.

Az Egyesült Királyságban tapasztaltak viszont azt mutatják, hogy a magas átoltottság jelentősen gyengíti a kapcsolatot az új fertőzések száma és a kórházi kezelésre szoruló esetek száma között. A briteknél a télen még az azonosított esetek 12 százaléka került kórházi ellátásba, ez az arány mostanra 3 százalék alá csökkent. Ez jelentősen enyhíti az egészségügyi ellátórendszer túlterhelésének kockázatát, ami viszont növeli a politikai nyomást a korlátozások lazításának irányában. Ennek ellenére az tapasztalható, hogy egyre több ország dönt a járványügyi intézkedések szigorításáról. Az oltási programok ellenére is igaz, hogy a növekvő esetszámok csökkentik majd a fogyasztói bizalmat és gátolják a gazdaság fellendülését.

Tetőzött a ciklus

Összességében úgy látják, hogy a globális és az európai gazdaság növekedési ciklus májusban már tetőzött. A lefelé mutató kockázatok erősödtek, s eközben a gazdaság bővülési ütemének gyorsulása egyre kevésbé látszik valószínűnek.

Az európai részvények semlegesre való leminősítése mellett azért optimisták maradtak, a Stoxx 600-as európai részvényindextől még egy jó 4 százalékos emelkedést várnak augusztusban egészen 475 pontig. A vezető európai részvényeket tömörítő mutató idén már 14 százalékkal növelte értékét és a tavaly márciusi mélypont óta 60 százalékot hozott. A bank szakértői szerint érdemes lehet a szektorok közötti súlyozást megváltoztatni és a ciklusérzékenyebb iparágak, mint az autóipar, bányászat vagy luxuscikkek eddigi felülsúlyozását semlegesre változtatni és az eddig alulsúlyozott közműszektor arányát növelni. Ugyanakkor a kötvényhozamokban lehet még egy megugrás, ami átmenetileg lendületet adhat a pénzügyi szektornak.

Azt, hogy a globális lendület kezd kifulladni a gazdaságban persze nem csak európai jelenség. Az Egyesült Államokban is hasonló folyamatokat látnak. A tengerentúlon alapvetően három lábon állt a nagy fellendülés, ahhoz a fiskális stimulus, az újranyitást követően megugró lakossági fogyasztás és maga a gazdaság újranyitása adta a lendületet. Most úgy látják, mindhárom tényező kezdi erejét veszíteni.

A kínai gazdaság kilátásai sem annyira kedvezőek mint korábban. Ahhoz ugyanis, hogy az ottani gazdaság fellendülése tartós legyen, szükség lenne a külső kereslet erősödésére. Ez azonban ha az amerikai és az európai gazdasági fellendülés kifullad, értelemszerűen nem tud kellő erejű lenni.