Az IBM még októberben jelentette be informatikai rendszerintegrátor érdekeltsége, a Kyndryl kiszervezését a tevékenységi kör nagyobb önállóság melletti bővítése céljából. A cég részvényeit egyúttal a New York-i tőzsdére is bevezették. A papír jegyzése november 4-én vette kezdetét - írja az MTI.

A Kyndryl részvényeinek 80,1 százalékát az IBM részvényesei kapták meg egy-az-öthöz arányban, azaz minden öt IBM részvény után egy Kyndryl részvényt a 2021. október 25-i állás szerint. Az IBM október 12-én tett bejelentése alapján a részvények kiosztása "szja-kötelezettségek szempontjából kedvező módon" fog történni az amerikai részvénytulajdonosok körében.

Az IBM 19,9 százalékos pakettet tart meg a birtokában a Kyndryl részvényeiből, amelyeket a piaci kondíciók alapján az elkövetkező 12 hónapban adósságai törlesztésére kíván felhasználni.

A Kyndryl a globális adatforgalom fenntartásához szükséges informatikai infrastruktúra tervezésével, kiépítésével és üzemeltetésével foglalkozik. A Kyndryl világszerte foglalkoztatott 88,5 ezer alkalmazottjával több mint a világ 63 országában négyezernél is több ügyfelet szolgál ki, közöttük a Fortune 100-as lista tagjainak a 75 százalékát. A vállalat 750 ezer virtuális szervert, 270 ezer hálózati berendezést és 25 ezer SAP és Oracle rendszert üzemeltet.

A Gartner informatikai piackutató vállalat nyilvántartása szerint a Kyndryl éves 19 milliárd dolláros forgalmával a világ egyik legnagyobb IT "infrastruktúra integrátor" vállalata, megelőzve sorrendben a DXC, az Atos, a Fujitsu és az Accenture cégeket.

A kiszervezett rendszerintegrátor vállalat szolgáltatásainak a körét ki kívánja terjeszteni az IBM a Cloud felhőszolgáltatáson kívüli számítástechnikai ökoszisztémára is, a mesterséges intelligencia szolgáltatásokra, a digitális munkahelyi szolgáltatásokra, az alkalmazás menedzsmentre, a biztonságtechnikára és a támadásokkal szembeni ellenállóképesség növelésére is.

Az IBM már a McDonald's-szal együtt dolgozik azon, hogy a DriveThrough-éttermeket teljesen automatizálják.