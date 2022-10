A lakosság kezébe került az OTP ötöde

Az állam két számjegyű kamatokkal szállt be nemrég a megtakarításokért folyó harcba. Az OTP-nek erre nem volt szüksége: gyenge tőzsdei szereplés mellett is vonzotta a kisbefektetőket, augusztus végére a 20 százalékot is meghaladhatta a hazai lakossági részvényesek aránya a bankban.