A Cboe Global Markets azt tervezi, hogy megpróbál minél több európai céget rávenni arra, részvényeit európai tőzsdéin vezesse be az Egyesült Államok helyett. Ezzel reményeik szerint megfordulhatna a tendencia, amelyben egyre több európai nagyvállalat vezetteti be részvényeit az amerikai piacon – értesült a Financial Times.

A Cboe csoport jelenleg a legnagyobb páneurópai részvénykereskedelmi platformot működteti, ezzel a lépéssel olyan vállalatokkal venné fel a versenyt, mint a Londoni Értéktőzsde, az Euronext, a Nasdaq és a Deutsche Börse, amelyek uralják az elsődleges tőzsdei bevezetések piacát a kontinensen. A Cboe a tervek szerint már az elkövetkező hetekben megkezdheti az új tőzsdei bevezetéseket amszterdami bázisán.

Csökken a kibocsátások értéke Európában

Mindezt egy olyan időszakban, amikor Európában a tőzsdei bevezetések száma és értéke eléggé csökkenő tendenciát mutat és olyan vállalatok, mint a Flutter, a CRH és a Ferguson inkább Amerikában hajt végre első nyilvános részvénykibocsátást Európa helyett. Ennek oka, hogy a tanácsadóik szerint New Yorkban egyszerűen több tőke áll rendelkezésre, amely fel tud szívni ilyen jellegű részvénykibocsátásokat, mint Európában. A brit chiptervező cég, az ARM szintén az Egyesült Államokban fog tőzsdére lépni ahelyett, hogy visszatérne a londoni piacra.

Az Egyesült Királyság és az EU szakértői és törvényhozói ugyan dolgoznak azon, hogy tőkepiacaikat és tőzsdei bevezetési szabályaikat átalakítva a kontinenst versenyképesebbé és vonzóbbá tegyék a befektetők és az új vállalatok számára. Ennek ellenére a Refinitiv adatai szerint az európai vállalatok idén eddig mindössze 2,9 milliárd dollárnyi tőkét tudtak bevonni tőzsdei bevezetésekkel, míg tavaly ugyanebben az időszakban 3,8 milliárd dollár volt ez az összeg. Igaz, magában az Egyesült Államokban is csökkent az IPO-k volumene, Kínában május elejéig több tőkét sikerült így bevonniuk a cégeknek mint az USA-ban.

A Cboe-nek az Egyesült Királyságban és Hollandiában is van tőzsdéje, s jelenleg Amszterdamba is keresnek ember a tőzsdei bevezetések értékesítéséért felelős igazgatói posztra. A jelentkező feladatai közé tartozna az új részvénytársaságok tőzsdei bevezetése az Európai Unióban.

Vannak már komoly szereplők a piacon

A lapnak nyilatkozó elemzők szerint ugyanakkor nehéz feladat lesz piaci részesedést szerezni az Euronext-től. A kérdés szerintük, hogy leendő új kibocsátóként miért lenne egy vadonatúj tőzsde jó hely arra, hogy felkeltse az érdeklődést a befektetők részéről a részvényeik iránt, amikor ott van Európa legnagyobb részvénypiaca, ahol megfelelő a likviditás és az infrastruktúra.

A Cboe az Egyesült Államokban szerzett nevet a Vix indexel és az opciós kereskedéssel. Jelenleg az európai részvények legnagyobb másodlagos piacait működteti, de kevés tapasztalattal rendelkezik a nyilvános kibocsátások terén. Kivételt képez ez alól a Neo, a kanadai platform, amelyet a Cboe tavaly vásárolt meg, és amely mintegy 60 részvény számára elsődleges kereskedési helyszín.

A chicagóiak úgy látják, lehet keresnivalójuk mégis a korai szakaszban lévő, nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalatoknál. Ezek iránt világszerte van befektetői érdeklődés, és szerintük ezeknek a hagyományos tőzsdék nem nyújtják azt, ami az igazi sikerhez. Távalti céljuk a tőzsdei bevezetéseknek helyet adó piacok globális hálózatának kiépítése, és a vállalatok számára likviditás biztosítása az egész világon, függetlenül attól, hogy melyik országot választják a tőzsdei bevezetésre.

Ian White az Autonomous Research elemzője ugyanakkor a lapnak megjegyezte,

a Cboe a tőzsdei bevezetésekre vonatkozó tervei nélkül is komoly kellemetlenséget okoz a kontinentális európai tőzsdéknek, az azonnali részvénykereskedésben szép lassan elfogyasztotta piaci részesedésüket. Május eleje az európai részvényforgalom 25 százalékát mondhatja magáénak, szemben az Euronext 24 százalékos részesedésével. Az európai nemzeti tőzsdék korábban szinte monopóliummal rendelkeztek a kereskedésben, amíg a szabályozás lehetővé nem tette a versenyt.

Az elemző szerint ugyan a Cboe nehezen tudná megszorongatni az Euronextet a tőzsdei bevezetések terén azonban megjelenése jelentősen növelheti a versenyt a tőzsdei jegyzések piacán.