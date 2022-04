Az egyedi beszámolót 21,566 milliárd forint mérlegfőösszeggel és 348,331 millió forint átfogó eredménnyel, a konszolidált beszámolót pedig 45,156 milliárd forint mérlegfőösszeggel és 1,28 milliárd forint átfogó eredménnyel hagyta jó a közgyűlés - írja az MTI.

A vállalat az egymás után felmerült nehézségek, mint a beszerzési források folyamatos bizonytalansága és az egész Európát megrendítő energiapiaci válság ellenére sikeres üzleti évet zárt tavaly.

A pandémia okozta keresleti sokk után a vállalat sikeresen reagált a gyorsan élénkülő vevői megrendelésekre. Figyelemre méltó volt a társaság operatív eredményessége, ami közel 2 milliárd forintos szinten realizálódott, az árbevétel-arányos üzemi eredmény szintje így 4,3 százalékot ért el. A készpénztermelési képességet illetően a Rába 4,387 milliárd forint EBITDA szintű nyereséget termelt, aminek termelési hatékonysága az iparági átlagnak megfelelő szintet, 9,4 százalékot ért el - ismertették.

A drasztikusan növekvő energia- és alapanyagárak minden gazdasági szereplőt komoly kihívások elé állítanak, és ez igaz az energia- és acéligényes járműiparban dolgozó vállalatokra, így kiemelten a Rába Csoportra is. Az eredményesség megőrzése érdekében a társaság most is a gyártási folyamatok, valamint a technológia hatékonyságjavításán dolgozik. Kiemelt cél, hogy a negatív hatásokat mielőbb semlegesítse azáltal, hogy a költségek növekedését az értékesítési árakban is érvényesíti.

A 125 éves járműipari tapasztalattal rendelkező Rába Nyrt. üzleti portfolióját három önálló, egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja: a Futómű, az Alkatrész és a Jármű üzletág. A Rába erősen exportorientált vállalat, stratégiai exportpiacai az Európai Unió, a FÁK országok és az Amerikai Egyesült Államok.

A győri székhelyű Rába Járműipari Holding Nyrt. részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik. A Rába részvényei szerdán 0,78 százalékos erősödéssel 1300 forinton zártak. Az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 1620 forint, a legalacsonyabb 1170 forint volt.