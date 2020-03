A bankokat is megfertőzi a koronavírus

Az európai kormányok sorra jelentik be intézkedéseiket, amivel megóvnák a járvány hatásaitól bankrendszerüket. Komoly veszély fenyegeti ugyanis az egész pénzügyi rendszert, az ECB már konkrét válaszlépésekre készül.

Az európai országok lépéseket tesznek annak érdekében,. hogy az amúgy is betegeskedő bankrendszerüket próbálják megvédeni a koronavírus kedvezőtlen hatásaitól - írja összefoglalójában a Bloomberg.

Lépések szerte Európában

A Bank of England szerda reggel jelentett be egy rendkívüli intézkedéscsomagot, amelynek része volt egy 50 bázispontos kamatvágás és a bankok tőkekövetelményinek átmeneti csökkentése. A német bankfelügyelet már korábban fontolóra vette hasonló lépések megtételét, s az Európai Központi Bank (ECB) a várakozások szerint a csütörtöki ülését követően jelenti be a válságra adott lépéseit. Christine Lagarde, az ECB elnöke szerdai nyilatkozatában arra figyelmeztetett, ha az európai kormányok nem lépnek időben és megfelelően, akkor a kontinens a 2008-as válsághoz hasonló időszak elé néz. Ígérete szerint az európai jegybank hamar lépni fog.

A francia kormány már korábban jelezte a szabályozó hatóságoknak, hogy enyhítsen azon hitelintézetekre vonatkozó előírásokon, amelyek ügyfelei fizetési nehézségekkel kell szembenézzenek.

Visszatér 2008?

A pénzügyi rendszer irányításáért felelős intézmények meglehetősen kapkodva a próbálnak választ találni a kihívásra, amely elé a járvány állítja őket, az összefoglaló szerint ugyanis ehhez egy egyszerű kamatvágás kevésnek fog bizonyulni, s sokan már arról beszélnek, hogy a 2008-as pénzügyi válsághoz hasonló helyzet állhat elő.

Bár az európai gazdaságban azóta sok rendszerszintű problémát sikerült megoldani és az EU bankrendszerének tőkeellátottsága javult, az elmúlt évek alacsony kamatkörnyezete alaposan megtépázta s pénzügyi szektor profittermelő képességét. A vírus elleni intézkedések hatására jelentősen megnőhet a nem teljesítő hitelek aránya, s ez alaposan próbára teheti, hogy az európai bankok mennyire váltak ellenállóvá.

Akkut helyzetben Olaszország

A helyzet különösen akkut Olaszországban, az európai járvány legnagyobb gócpontjában. Giuseppe Conte miniszterelnök jelenleg arra készül, hogy immár e hónapban negyedszer emelje fel az olasz kormány gazdaságélénkítő csomagjának összegét, amellyel a járvány sújtotta ország gazdaságát igyekeznek megsegíteni. Az Európai Unió egyelőre áldását adta az olasz költségvetés hiányának rendkívüli felemelésére.

Conte kedden jelentette be teljes Olaszország karantén alá helyezését. Az ország megbénulása azzal fenyeget, hogy jelentősen megemelkedik a nem teljesítő hitelek aránya abban az országban amelynek bankrendszere amúgy is Európában a legnagyobb adóssághegyen ül - emlékeztet az elemzés. Az Olasz Bankszövetség arra kérte az olasz és az európai hatóságokat, hogy lazítsanak azokon az előírásokon, amelyek egy-egy hitel nem teljesítővé való átminősítésére vonatkoznak. Így szeretnének ugyanis forrásokat felszabadítani arra, hogy hitelezni tudják a járvány miatt átmenetileg nehéz helyzetbe kerülő cégeket. A kormány közben arról tárgyal a bankokkal, hogy esetleg vezessenek be fizetési moratóriumot egy hitelekre, például a jelzálogkölcsönökre.

Németország is veszélyeztetett

De nem csak az olasz, hanem a túlságosan lazának nem nevezhető német pénzintézetek is problémákkal kell majd szembenézzenek, mivel nyereségtermelő képességük az egyik legalacsonyabb az EU-n belül. A Deutsche Bank például az elmúlt öt évben nem tudott nyereségesen működni, s így elég nehezen tud reagálni az esetleges negatív sokkokra. A Commerzbank pedig a közepes méretű vállalatok legnagyobb hitelezője, s ügyfeleinek nagy része nagyon függ az ország exportteljesítményétől. Arról nem beszélve, hogy mérlegében legalább 9,5 milliárd eurónyi olasz államkötvény szerepel.

A Goldman Sachs elemzői szerint Európának a korábban reméltnél sokkal elhúzódóbb hatásokra kell számítani a vírussal kapcsolatban. A befektetési bank elemzői az európai bankok összesített eredményére adott előrejelzésüket 30 milliárd euróval csökkentették, a legnagyobb negatív hatásokat ők a Deutsche Bank, a Commerzbank, az Unicredit és a kisebb olasz bankok esetében várják.

A német pénzügyminisztérium illetékesei a Bloomberg szerint hétfőn találkoztak a német pénzügyi felügyelet (BaFin) és a Bundesbank képviselőivel, hogy megbeszéljék a német bankok tőkekövetelményeinek esetleges enyhítését, döntés azonban nem született. A hírügynökség szerint eközben a német bankok egy csoportja már most keményen lobbizik az előírások enyhítéséért. Ilyen lenne például az úgynevezett IFRS9-es szabályozás bevezetésének elhalasztása, ezek a könyvelési elvek ugyanis sokkal hamarabb minősítenek egy hitelt nem teljesítőnek.

A februári részvénypiaci csúcs óta a bankszektor volt az egyik legrosszabbul teljesítő az európai tőzsdéken. A Deutsche Bank árfolyama például 40 százalékkal esett egy hónap leforgása alatt. A bankok mellett egyébként az olaj- és gázipari részvények, illetve az idegenforgalmi cégek teljesítettek még kiemelkedően gyengén. Az áresés jól tükrözi azt a kockázatot amellyel a szektor szembesül a globális ellátási láncokban keletkező nehézségek miatt.

És a többiek is

A Goldman szerint egyébként a francia és a Benelux-államok bankjai kevésbé érintettek a vírus hatásaitól (jelenleg), őket azonban az olaj árának drasztikus csökkenése, illetve az olasz hatások átgyűrűzése érintheti kedvezőtlenül. A Bloomberg Intelligence szerint a Société Générale, a BNP Paribas, a Commerzbank és az ING vannak leginkább veszélynek kitéve. A JP Morgan elemzői viszont a Natixist és a Crédit Agricole-t találták sebezhetőnek. A Credit Suisse elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy az olyan pénzintézetek lehetnek különösen veszélyeztettek, amelyek az idegenforgalom, a légi közlekedés, illetve az autóiparban aktív cégek felé rendelkeznek nagy kitettséggel. Ilyen a Barclays, a BNP Paribas és a HSBC.

A francia pénzügyminiszter, Bruno Le Maire már felszólította az európai felügyeleti szerveket, hogy enyhítsenek a bankokra vonatkozó előírásokon.